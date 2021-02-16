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TTB'nin 'Gara' paylaşımı sosyal medyada tepki topladı
Türk Tabipler Birliğinin resmi Twitter hesabından yaptığı 'Gare' paylaşımı, tepkilere neden oldu. Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 Türk vatandaşıyla ilgili yapılan paylaşımda Gara yerine PKK'nın söylemlerinde olduğu gibi 'Gare' denmesi ve 'şehit' ifadesine yer verilmemesi üzerine sosyal medyada tepki topladı
TTB'nin 'Gara' paylaşımı sosyal medyada tepki topladı
16 Şubat 2021 16:20 -
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Türk Tabipler Birliğinin (TTB) sosyal medya hesabı Twitter'dan Gara'da Türk askerinin şehit olmasına ilişkin yaptığı paylaşım tepki topladı ve "TTB Kapatılsın" hashtagiyle gündem oldu.

"Gare'de yaşamını yitirenlerin başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi." ifadelerinin kullanıldığı paylaşım üzerine tepkiler çığ gibi büyüyor. 

TTB'nin, PKK yanlısı olduğu söylemlerinin dile getirildiği paylaşımlarda, "şehit" ifadesinin kullanılmamış olması, PKK'dan söz edilmemesi ve PKK'nın telaffuz ettiği gibi Gare ifadesine yer vermiş olması kullanıcılar tarafından vurgulandı. 

İşte TTB'nin paylaşımına gelen tepkilerden bazıları: 

Anahtar Kelimeler:

ttb ttbkapatilsin sehit gara gare pkk

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