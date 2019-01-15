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TTB'nin gündemi, terörist başı için başlatılan açlık grevleri!
Türk Tabipler Birliği, cezaevlerinde terörist başı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapanlara doktorların nasıl tutum alması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Yaşamı savunduğunu iddia eden TTB'nin açlık grevlerine başlayanlara 'dokunmayın' demesi dikkat çekti
TTB'nin gündemi, terörist başı için başlatılan açlık grevleri!
15 Ocak 2019 -
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Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlerin gündemini yakalayamaması önceden beri sürekli eleştiri konusu olurken, bunu haklı çıkaracak bir açıklama daha geldi. TTB, cezaevlerinde terörist başı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapanlara hekimlerin nasıl tutum alması gerektiğine dair bir açıklama yaptı.

Daha önce Afrin konusunda yapılan açıklamayla da gündeme gelen TTB, başındaki Türk ifadesinin çıkarılmasıyla ilgili de tartışılmıştı. 24 Ocak 2018’de "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bir skandal bildiri yayınlayan TTB üyelerinden bazıları gözaltına alınmıştı.

Açlık grevleriyle ilgili yapılan açıklamada ise yaşamı savunduğunu iddia eden TTB'nin açıklamalarındaki şu ifade dikkat çekti:

'Açlık grevi yapanlar beslenmeyi reddettiğinde, eğer hekim kişinin beslenmemenin yol açacağı olumsuz sonuçlar üzerinde tam ve doğru bir yargıya varacak yetenekte olduğu kanısında ise, bu kişiyi damardan beslememelidir. Beslenmeyi reddetmenin yol açacağı sonuçların hekim tarafından açlık grevi yapana açıkca anlatılması ve kişiden aydınlatılmış onam alınması gerekir.'

Anahtar Kelimeler:

turk tabipleri birligi abdullah ocalan aclik grevi

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