TTB'nin Rusya ve Ukrayna'ya mektubunda 'NATO' detayı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Rusya ile Ukrayna savaşa ilişkin her iki ülkenin tabipler birliklerine Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı imzasıyla yazı gönderdi.

Türkiye’den hekimlerin üzüntülerinin paylaşıldığı her iki yazıda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşamları koruma görevlerini yerine getirmesini engelleyen her türlü saldırı kınandığı Uluslararası ilkelerin ve Cenevre Sözleşmeleri’nin savaş bölgelerinde tıbbi tarafsızlığı ve insan haklarına saygıyı içerdiğinin hatırlatıldığı yazılarda “Hekimler olarak mesleki yaşamımız insan sağlığına, ekosistemin korunmasına, çevre kirliliği ve şiddete karşı mücadeleye adanmıştır” denildi.

TTB tarafından Rusya Tabipler Birliğine gönderilen mektupta NATO vurgusu ise dikkat çekti. TTB her iki ülkeye aynı mektubu gönderirken, Rusya'ya mektubuna "NATO'nun Doğu Avrupa'da genişlemesinin bölgede çatışmaları ve çatışmaları tırmandırmak için bir risk olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini ekledi.