SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TÜ Tıp Fakültesi eğitimi akredite oldu
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Tıp Fakültesi'nin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'ndan (UTEAK) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyonu aldığını bildirdi.
TÜ Tıp Fakültesi eğitimi akredite oldu
09 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rektör Tabakoğlu, rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, daha önce üniversitedeki bazı bölümlerde akredite çalışması yapıldığını söyledi.

İlk kez yoğun bir programa sahip olmasına rahmen Tıp Fakültesinin akredite aldığını belirten Tabakoğlu, "Tıp fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı 2023'e eğitimi akredite olmuştur. Bu akreditasyon eğitimin dünya standartlarında yapıldığının belgesi ve sözüdür. Tıp eğitimimize güvendiğimizi belirterek, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'na başvurduk. Ön değerlendirme yaptıktan sonra akrediteyi aldık." dedi.

Akredite çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz geceli gündüzlü çalışarak bunu başardı. Esasen sorunları süpüren bir kalite sisteminin içerisine dahil olmuş olduk. 5 farklı üniversiteden hoca ve 1 öğrenci dersliklerimizi, hastanemizi gezdi, hocalar ve öğrencilerle konuştular. Tuttukları raporları yönetim kurullarına götürdüler ve Tıp Fakültemiz artık akredite.

YÖK kılavuzlarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanında 'bu üniversite akreditedir' ibaresi olacak. Ve öğrenciler tercih ederken akredite bir üniversitede okumak istediklerini belirterek üniversitemizi tercih edecekler. Biz bu sistemi kendi bünyemize almış olduk. Sistem 'bir kez yaptın, bitirdin' demiyor, her seferinde 'kendini geliştir, yenile, sorunu çöz' diyor. Bu muhteşem ve gurur duyacağımız bir şey. "

Kalite çalışmalarının süreceğini belirten Tabakoğlu, akreditenin Trakya Üniversitesi'ne ayrıcalık kattığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, TÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muzaffer Demir ve öğretim görevlileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

uteak tip fakultesi trakya universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
UTEAK tıp fakültesi Trakya Üniversitesisosyal guvenlik kurumu sgk vurgunu sayistay raporu ozel hastane uzman doktor asgari ucretalzheimer trem2 neuron dergisigaziantep canlı bomba holterteb TÜRK Eczacıları Birliğisezaryan fatma betul sayan kaya aile ve sosyal politikalar bakaninormal dogum sezaryen izmir il saglik muduru
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.03-07.04GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
28.02-14.03satılık ultrasonTıbbi Cihaz
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
13.02-15.03NSTTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.