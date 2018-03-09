TÜ Tıp Fakültesi eğitimi akredite oldu

Rektör Tabakoğlu, rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, daha önce üniversitedeki bazı bölümlerde akredite çalışması yapıldığını söyledi.

İlk kez yoğun bir programa sahip olmasına rahmen Tıp Fakültesinin akredite aldığını belirten Tabakoğlu, "Tıp fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı 2023'e eğitimi akredite olmuştur. Bu akreditasyon eğitimin dünya standartlarında yapıldığının belgesi ve sözüdür. Tıp eğitimimize güvendiğimizi belirterek, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'na başvurduk. Ön değerlendirme yaptıktan sonra akrediteyi aldık." dedi.

Akredite çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz geceli gündüzlü çalışarak bunu başardı. Esasen sorunları süpüren bir kalite sisteminin içerisine dahil olmuş olduk. 5 farklı üniversiteden hoca ve 1 öğrenci dersliklerimizi, hastanemizi gezdi, hocalar ve öğrencilerle konuştular. Tuttukları raporları yönetim kurullarına götürdüler ve Tıp Fakültemiz artık akredite.

YÖK kılavuzlarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanında 'bu üniversite akreditedir' ibaresi olacak. Ve öğrenciler tercih ederken akredite bir üniversitede okumak istediklerini belirterek üniversitemizi tercih edecekler. Biz bu sistemi kendi bünyemize almış olduk. Sistem 'bir kez yaptın, bitirdin' demiyor, her seferinde 'kendini geliştir, yenile, sorunu çöz' diyor. Bu muhteşem ve gurur duyacağımız bir şey. "

Kalite çalışmalarının süreceğini belirten Tabakoğlu, akreditenin Trakya Üniversitesi'ne ayrıcalık kattığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, TÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muzaffer Demir ve öğretim görevlileri katıldı.