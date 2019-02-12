Tüberküloz için yeni geliştirilen ilaç daha etkili görülüyor

MEDİMAGAZİN-Mycobacterium tuberculosis'in etken olduğu Tüberküloz için yeni geliştirilen bir antibiyotiğin, halen standart tedavilerden biri olan izoniazidden daha etkili olduğu gösterildi.
Fare çalışmalarında, yeni ilaç, direnç geliştirme konusunda çok daha düşük bir eğilim gösterilirken yeni ilacın Mycobacterium tuberculosis'i daha etkin tedavi ettiği belirlendi.
AN12855 olarak adlandırılan yeni ilaçla ilgili çalışma 11 Şubat'ta Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin bir dergisi olan Antimikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi'de yayınlandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|13/02-16/02
|2. Minimal invaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|14/02-17/02
|3.Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi
|KADIN...
|BOLU
|14/02-17/02
|Uluslar arası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
|NÖROLOJİ
|ANKA
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN