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Tüberküloz için yeni geliştirilen ilaç daha etkili görülüyor
Tüberküloz için yeni geliştirilen bir antibiyotiğin, halen standart tedavilerden biri olan izoniazidden daha etkili olduğu gösterildi.
Tüberküloz için yeni geliştirilen ilaç daha etkili görülüyor
12 Şubat 2019 -
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 MEDİMAGAZİN-Mycobacterium tuberculosis'in etken olduğu Tüberküloz için yeni geliştirilen bir antibiyotiğin, halen standart tedavilerden biri olan izoniazidden daha etkili olduğu gösterildi.

Fare çalışmalarında, yeni ilaç, direnç geliştirme konusunda çok daha düşük bir eğilim gösterilirken yeni ilacın Mycobacterium tuberculosis'i daha etkin tedavi ettiği belirlendi. 

AN12855 olarak adlandırılan yeni ilaçla ilgili çalışma 11 Şubat'ta Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin bir dergisi olan Antimikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi'de yayınlandı.

 

Anahtar Kelimeler:

tuberkuloz an12855 izoniazid yeni ilac

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