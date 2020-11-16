TÜBİTAK Kovid-19 Platformu: Ribavirinin tedavide etkin olduğu hayvan deneylerinde ispatlandı

ANKARA-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladığını bildirdi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Varank, Kovid-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 projenin başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Varank, bu projelerde 167’si STAR bursiyeri olmak üzere 436 araştırmacının gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Varank, çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz. Kovid-19 tedavisinde yoğun şekilde kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesi, üniversite sanayi iş birliğinde yerli ve milli olarak sentezlendi. Şimdi hastalarımıza şifa dağıtıyor.

TÜBİTAK Kovid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı. Bu molekülle ilgili Faz-3 klinik çalışma yapmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuru yapıldı. Yine bilim insanlarımız doğala özdeş Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hasta bireylerde saçılımı azaltıcı etkisi olduğunu klinik öncesi tüm deney sonuçlarıyla kanıtladı. Bununla ilgili de TİTCK başvurusu yapıldı."

Bakan Varank, ithal edilen N-95 ve N-99 maske filtrelerini, TÜBİTAK MAM'da yerli olarak geliştirip sanayiye lisansladıklarını belirtti.

Varank, ayrıca Kovid-19 virüsünün hızlı ve güvenilir şekilde teşhisine yönelik, RNA tabanlı tanı kiti referans malzemelerini Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde 3 ay gibi kısa bir sürede üretip satışa sunduklarını kaydetti.