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Tuğçe Hemşire koronayı yendi, dans ederek evine döndü
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ameliyat hemşiresi, iyileşmesinin ardından penguen dansı ve alkışlarla hastaneden uğurlandı.
Tuğçe Hemşire koronayı yendi, dans ederek evine döndü
21 Nisan 2020 14:05 - AA
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27 yaşındaki Tuğçe Doğan'ın, özel sektörde çalışan eşinin PCR testi pozitif çıktıktan sonra temas taraması yapıldı.

Taramada, Doğan ile 22 aylık çocuklarında da koronavirüse rastlandı.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TEDAVİ OLDU

Evde tedavi altına alınan Doğan, 5 günün ardından öksürük şikayetinin devam etmesi nedeniyle aynı zamanda görev yaptığı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, yatarak tedavi görmeye başladı.

Tedavisi tamamlanan Doğan, hastaneden mesai arkadaşlarının yaptığı penguen dansı ve alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu arada Doğan'ın çocuğu ve eşinin, evde tedavi gördükleri, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

tugce dogan penguen dansi hemsire

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