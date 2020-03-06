TÜİK açıkladı: Erkekler kadınlardan daha sağlıklı yaşam sürüyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın, 2019" haber bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de, bir kişi için sağlıklı yaşam süresi 58,3 yıl, kadınlarda 56,8 yıl ve erkeklerde 59,9 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

Kadınlar daha mutlu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2019'da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,4 oldu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57 iken erkeklerde yüzde 47,6 oldu. Evli bireylerin yüzde 55,6'sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45,1'inin mutlu olduğu görüldü. Evli kadınların yüzde 60,2'si, evli erkeklerin yüzde 50,6'sı mutlu olduklarını beyan ederken, evli olmayan kadınların ise yüzde 49,1'i, evli olmayan erkeklerin yüzde 41,3'ü mutlu olduğunu ifade etti.

Cinsiyete göre ölüm nedeni istatistikleri incelendiğinde, sıralamada kadın erkek arasında önemli bir fark gözlenmezken, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren kadınların erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren kadınların oranı yüzde 42,2 iken, erkeklerin oranı yüzde 35,3 oldu.