Tükürük testleri Covid-19’un yanı sıra, baş ve boyun kanserinin erken teşhis edilmesini de sağlayabilir

MEDİMAGAZİN-Covid-19 ve baş ve boyun kanseri için tükürük bazlı testlerde uzmanlaşmış erken evre moleküler tanı şirketi Summit Biolabs ve Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsüne bağlı Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi (CCPM), Covid-19, diğer bulaşıcı virüsler ve baş ve boyun kanserlerinin erken teşhisi için bir tükürük sıvısı biyopsi testi geliştirilmesinde işbirliği yaptıklarını duyurdu.

CCPM Direktörü ve aynı zamanda da Colorado Üniversitesinde profesör olan Kathleen Barnes, Summit Biolabs ile çalışmanın, bu biyopsi testinin Colorado dışındaki hastalara da fayda sağlayacak invazif olmayan bir test süreci oluşturulmasında yardımcı olacağını belirtti.

Summit Biolabs, Colorado Üniversitesi Tıp Kampüsünden Dr. Shi-Long Lu tarafından geliştirilen basit, invazif olmayan tükürük sıvısı biyopsi teknolojisini kullanarak Covid-19 erken teşhisini sağlamak ve baş ve boyun kanserlerinin de erken teşhisini ilerletmek için test geliştiriyor.

Summit Biolabs İcra Kurulu Başkanı Bob Blomquist, gelişimsel tükürük veya kan dışı sıvı biyopsi testleri portföyünü geliştirmek ve ticarileştirmek için CCPM ile işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

“Bu işbirliğinin, hastalar için daha iyi tedavi ve iyileştirilmiş sonuçlar sağlamakla kalmayıp, tükürük sıvısı biyopsi testlerinin tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”