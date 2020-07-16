Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüsü yendi

Koronaya yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan iyi haber geldi. Başkan Maçoğlu’na yapılan son testler negatif çıktı.

Maçoğlu, “Testlerim pozitif çıktıktan sonra 5-6 gün evde kaldım. Çocuğum ve eşimde de çıktıktan sonra evde tutulduk. 14 günün ardından iki ayrı test yaptılar. Benim de onların da testi negatif çıktı.” dedi.

“Gitmediğin her yeri özlemeye başladım''

Koronavirüs sürecinde hayatı sorguladığını dile getiren Maçoğlu, özellikle Pülümür Vadisi’ni çok özlediğini aktardı.

Virüs taşırken çok fazla kişi ile temasa geçmediğini söyleyen Maçoğlu, “Birlikte çalıştığımız, hizmet ettiğimiz insanları uzun süre görmemek insanı üzüyor. İnsanlar özlettiyor kendini. Ben çok hareketli biriyim. Gitmediğim her yeri özlemeye başladım. Doğayı özledim. Kimseyle temasım olmadı. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.” ifadelerini kullandı.