Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de düzenlenecek etkinliklere 15 gün 'koronavirüs' yasağı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, nüfusa oranla vaka sayısının 100 bin kişide 414,65 olduğu Tunceli'de, yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün yasaklandı.
Tunceli’de düzenlenecek etkinliklere 15 gün 'koronavirüs' yasağı
24 Kasım 2021 17:29 - DHA Serhat Ozan YILDIRIM
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 6-12 Kasım'ın haftalık tablosunda; vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 414,65 olduğu kentte Tunceli Valiliği, salgın nedeniyle yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklere yasak getirdi.

Valilik, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ve doğru vermeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Kasım 2021 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2021 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği kentte, filyasyon ve denetleme ekiplerinin sayıları da artırıldı. Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filyasyon ekiplerine eksik bilgi veren kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

tunceli koronavirus tedbir yasak etkinlik tunceli valiligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.