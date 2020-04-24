Tunceli'deki son koronavrüs hastası da taburcu oldu

Tunceli'de tespit edilen 8 koronavirüs hastasından 7'si geçen günlerde tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren son koronavirüs hastası E.D. (27) de bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Böylelikle kentte koronavirüs vakası kalmadı.

Tunceli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip, taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.