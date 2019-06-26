Tunus'ta bir hastanede son 3 günde 6 bebek hayatını kaybetti

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Nabil kentindeki bir hastanede 3 gün içinde 6 yeni doğmuş bebeğin doğal sebeplerle öldüğü ifade edildi.

Açıklamada bebek ölümlerinin birbiriyle bağlantısının olmadığına yer verilirken, ölüm nedenlerinin daha detaylı bir şekilde araştırılması için uzman bir sağlık ekibinin hastaneye gönderildiği aktarıldı.

Tunus'un başkentindeki bir devlet hastanesinde de mart ayında enfeksiyon nedeniyle 15 bebek hayatını kaybetmiş, Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif ölümler üzerine istifa etmişti.