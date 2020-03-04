Tunus'ta yaklaşık bin kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Tunus- Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 996 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, İtalya'dan gemi yolculuğuyla Tunus'a gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemidekilerden 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktaran Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi.

Mekki, "Hastalık semptomları gösteren 52 kişiden örnekler alındı ve bunlardan sadece biri pozitif çıktı. Bu da sizlerle iki gün önce paylaştığımız İtalya'dan gelen kişide görülen vaka." diye konuştu.

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti.