Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tunus'ta yaklaşık bin kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında
Tunus Sağlık Bakanı Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi
Tunus'ta yaklaşık bin kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında
04 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tunus- Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 996 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekkiİtalya'dan gemi yolculuğuyla Tunus'a gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemidekilerden 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktaran Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi.

Mekki, "Hastalık semptomları gösteren 52 kişiden örnekler alındı ve bunlardan sadece biri pozitif çıktı. Bu da sizlerle iki gün önce paylaştığımız İtalya'dan gelen kişide görülen vaka." diye konuştu.

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

tunus koronavirus kovid-19 karantina saglik bakani abdullatif mekki

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.