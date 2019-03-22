Tüp bebek tedavisinde cinsiyet ayrımı kalkıyor: SGK karşılayacak

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kanunda açık hüküm bulunmadığı için, SGK'nın karşıladığı tüp bebek tedavisinde geçmişte sadece kadınların kısırlığı esas alınıyordu. Bu durum, tedavi sırasında erkeklerin kısırlığına yönelik giderlerin karşılanmasında sorun yaşanmasına yol açıyordu. Geçen yıl kasım ayında çıkartılan kanunla bu konudaki tereddütlere son verildi. Tüp bebek tedavisinde cinsiyet ayrımı kaldırılarak erkeklerin kısırlığında da tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına olanak sağlandı.

YAŞ ŞARTI BİR YIL UZADI

Kanuna göre, SGK'nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için daha önce kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması gerekiyordu. Gençlerin geç evlenmesi veya ikinci evlilik durumunda mağduriyetlere yol açan yaş sınırı bir yıl uzatıldı. Kadınların 40 yaşına kadar tüp bebek tedavileri artık SGK tarafından karşılanıyor. Tüp bebek tedavisi gören erkeklerde ise yaş şartı aranmıyor.

KALITSAL HASTALIĞI OLANLARIN TEDAVİSİ

SGK, ailedeki hasta çocuğun kök hücre tedavisine yönelik yeni bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek tedavisini karşılıyordu. Buna ilave olarak bir yenilik daha eklendi. Buna göre, genetik hastalığı bulunan veya taşıyıcı olduğu bilinen çiftler, hasta çocukları olsa bile, sağlıklı çocuk sahibi olmak için artık tüp bebek tedavisi alabilecekler.

İLK EVLİLİKTEN OLAN ÇOCUKLAR ENGEL DEĞİL

Önceki yıllarda eşlerden birinin önceki evliliklerinden çocuğu bulunması durumunda tüp bebek tedavisi karşılanmıyordu. 2015 yılında yapılan değişiklik sonrası, ikinci evliliğini yapan eşlerin ilk evlilikten çocukları bulunması, tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor. Eşlerin, birlikte, hayatta kalan çocuklarının olmaması yeterli bulunuyor.

SGK, çiftlerin evlatlık çocuk edinmeleri durumunda da tüp bebek tedavisini karşılıyor.

BEŞ YIL SİGORTA KOŞULU

SGK'nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için çiftlerden birinin en az beş yıldır sigortalı olması ve 900 gün prim ödemesi gerekiyor.

Kanun uyarınca, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca belgelenmesi koşulu aranıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Tüp bebek tedavisi yapılabilmesi için gerekli olan 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödeme koşulunu yerine getiremeyenler, varsa askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyor.

ÜÇ DENEMEYE KADAR KARŞILIYOR

SGK, tüp bebek tedavisini en fazla üç denemeye kadar karşılıyor. Ancak, tedaviye başlandığı halde, kalitesiz olduğu için embriyonun transfer edilememesi durumunda, deneme sayısına dahil edilmiyor

BİRDEN FAZLA EMBRİYO TRANSFERİNE DİKKAT

Kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk halleri dışında birden fazla embriyo transfer edilmesi halinde çoğul gebelik olursa, taburcu edilinceye kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Tedaviyi gerçekleştiren sağlık merkezi dışındaki anlaşmalı hastanelerde söz konusu çoğul gebelik sonucu doğan çocuklar için yapılan tedavi giderleri ise SGK tarafından karşılandıktan sonra embriyo transfer işlemini yapan merkezden tahsil ediliyor.

YÜZDE 30 KATILIM PAYI

Tüp bebek tedavisinde ilk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. Katılım payı tutarı, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 olarak uygulanıyor.