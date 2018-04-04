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Tüp mide ameliyatı yaptıktan sonra hastası ölen doktora soruşturma
Afyonkarahisar'da kilo vermek için olduğu tüp mide ameliyatından 22 gün sonra yaşamını yitiren 61 yaşındaki kadının kocası, yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tüp mide ameliyatı yaptıktan sonra hastası ölen doktora soruşturma
04 Nisan 2018 -
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Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet Abdurrahman Fidan (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 140 kiloya ulaşan eşi Emine Fidan'ın (61), uzun zaman yürüyemediğini söyledi.

Eşi yürüyemediği için ev işlerini kendisinin yaptığını ifade eden Fidan, "Bana kilo vermek için ameliyatı olmak istediğini söyledi. Israrlarıma rağmen düşüncesinden vazgeçiremedim. Bunun üzerine 5 Şubat'ta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu." dedi.

Fidan, bu ameliyatın ardından eşine 21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde ikinci kez ameliyat yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatta doktorlar midenin çıkışının dikili olduğunu görmüşler. Bu nedenle eşimin vücudunda biriken 1 kilo 700 gram sıvıyı da almışlar. Ardından 22 Şubat'ta eşim mide çıkışındaki sorunun düzeltilmesi için tekrar ameliyat oldu. Bu ameliyatın ardından 22 gün sonra 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Eşim doktor ihmali ve yanlış tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki eşimin ameliyatını gerçekleştiren doktor hakkında şikayetçi oldum. Ölmeseydi hacca gidecektik. Yetkililerden, başkalarının yanmaması için gereken tedbirleri almalarını rica ediyorum."

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da ameliyatı yapan doktor hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

afyonkarahisar devlet hastanes

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