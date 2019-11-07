Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı... Doktorun evinde FETÖ'ye ait kitap ele geçirildi
Antalya'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor yazdığı öne sürülen doktor gözaltına alındı.
Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı... Doktorun evinde FETÖ'ye ait kitap ele geçirildi
07 Kasım 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği bulunan doktor Ü.O'nun satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlılarına temin ettiği ve para karşılığı turistlere sahte rapor verdiği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ü.O'yu kliniğinde gözaltına aldı.

Klinikte yapılan aramada, uyuşturucu özelliği bulunan bin 200 kutu ilaç, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.

Doktorun "Kullanım tarihi geçmiş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti", "İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

sahte rapor feto

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Hacettepe Üniversitesi Yüksel Bozer sahte rapor FETÖ doktor hekim tıp merkezi sanofi depakin tazminat Sanofi ilaç nöroendokrin tümörü Şuayib Yalçın Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/11-08/11 3. Argev Aile Hekimleri Kongresi AİLE... KIBR
09/11-09/11 3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu GERİATRİ İZMİ
07/11-09/11 Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı KULAK-BUR... ESKİ
06/11-10/11 14. Üroonkoloji Kongresi ÜROLOJİ ANTA
05/11-10/11 40. Ulusal Radyoloji Kongresi RADYOLOJİ ANTA
08/11-10/11 5. Perfüzyon Sempozyumu ACİL TIP ANTA
07/11-10/11 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi ANESTEZİY... ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.