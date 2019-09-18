Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk akademisyenlerin ahlak ölçen çalışması İngiltere’de büyük ilgi gördü
Türk akademisyenler tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ahlaki kimlikleri değerlendirebilen bilimsel çalışma, İngiltere’de büyük ilgi gördü
Türk akademisyenlerin ahlak ölçen çalışması İngiltere’de büyük ilgi gördü
18 Eylül 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimliklerini değerlendiren bilimsel ölçme çalışması, dünyada ilk kez Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2 akademisyen tarafından geliştirildi. Test geliştirme tekniklerine dayanan çalışmayı öğretim görevlileri Dr. Cihan Kara ve Dr. Kerem Coşkun tarafından Artvin’de ilkokullarda uzun süreli yoğun bir araştırma çalışmasının ilk sonucu olarak ortaya çıktı. Akademisyenler hazırladıkları farklı sorularla test tekniği uygulayarak öğrencilerin verdiği cevaplara göre ahlaki kimliklerini değerlendiriyorlar.
Araştırmanın raporlanmasını müteakiben İngiltere’de önemli profesörlerince ahlakın ölçülmesi şaşkınlıkla karşılanırken, çalışma sahasında 1. sınıf 5 bilim insanı tarafından onaylandı. Proje psikoloji alanının en saygın dergilerden biri kabul edilen Psicologia Reflexao e Critica’da yayınlandı. Adı geçen ölçme aracının İngilizce versiyonunun geliştirilmesi için geçtiğimiz ay İngiltere’deki Bishop Grosseteste Üniversitesi ile protokol imzalandı.

516 ilkokul öğrencisi üzerinde denendi

516 ilkokul öğrencisi üzerinde yapılan çalışmadan elde edilen ölçme aracı ile çocukların ahlaki kimliklerinin oluşumundaki eksiklikler öğretmen ve ailelerce kolayca tespit edilebilecek.

Projeyi ortaya atan akademisyenlerden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kerem Coşkun, yaptığı açıklamada ”Günümüzde akademik beceriler geliştirilmesi izlenmesi ve değerlendirilmesi çok fazla ön plana alınıyor. Ahlaki değerler gelişimi izlemesi ikinci plana kalmakta. Biz öğrencilerin ahlaki gelişimini ahlaki kimliklerini ölçebilecek öğretmenlerin ve velilerin kullanabileceği bir ölçme aracı geliştirebilir miyiz diye yola çıktık. 516 öğrenciye ulaştık burada veriler elde ettik ve bu veriler sonucunda objektif, geçerli ve güvenilir sonuçlar verebilen bir ahlaki kimlik ölçeği geliştirebildik. Bu çalışmamızı Hollanda bir dergide yayınladık ve burada yayınlandıktan sonra alanında uzman 5 hakemin onay vermesinden sonra bu yayınımız kabul gördü. Şuanda yaklaşık dünya çapında 1000 akademisyen çalışmamızı okumuş ve gerekli ulaşımları sağlanmış durumda" dedi.

Çalışma hem okullarda öğretmenlere hem de ailelere çocuklar hakkında bir fikir veriyor

Coşkun, çalışmalarının İngiltere'de çocuklar üzerinde denenmeye başladığına dikkat çekerek "Bishop Grosseteste Üniversitesi İngiltere’nin ilk öğretmen okulu ve ilk eğitim okulu olarak adlandırılmakta. Bu üniversiteden davet aldık. Şuanda bu çalışmamız İngiliz çocuklar üzerinden deneniyor ve orada ilgi uyandırmış durumda” diye konuştu.

Projenin diğer ortağı Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Cihan Kara ise yaptığı açıklamada ”5OO'den fazla ilk okul çocuğu üzerinde 7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimliklerini ölçen somut objektif olarak ölçen ve gerek öğretmenlere gerekse de ailelere bir fikir veren bir çalışma yaptık. Çalışma ile ahlaki kimliğin oluşumundaki eksiklikleriyle yanlışlıklarıyla ilgili bir geri dönüş veren böylece bir ölçme aracı geliştirmiş olduk.

Bununda ahlaki kimlik gelişimine bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zannediyorum İngiltere’deki meslektaşlarımızca da şaşkınlıkla karşılandı” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

artvin coruh universitesi cihan kara kerem coskun

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü hasta güvenliği Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hekimi rektör cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ambulans 112 acil acil servis plastik cerrahi Elnara Mammadova Artvin Çoruh Üniversitesi Cihan Kara Kerem Coşkun elektronik sigara Linda Bauld Ege Üniversitesi Özlem Çakal Arslan Bursa Şehir Hastanesi dünya sağlık örgütü DSÖ TUS STS ÖSYM Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü acil servis Kahta Devlet Hastanesi ALES ÖSYM Tomris Türmen Dünya Sağlık Örgütü Ankara Tıp Fakültesi Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği Hasan Batırel rektör Onyedi Eylül Üniversitesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi İskenderun Teknik Üniversitesi karaciğer nakli Akdeniz Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.