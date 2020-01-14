Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı: Dormofol’ün kullanımıyla ilgili acil bir denetleme yapılmalı!

Sağlık Bakanı Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin, "İlaç Takip Sistemi, üretimden hastaya kadar bu süreci takip eden bir sistem. Buradan blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşımızın bu anlamda tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Bakanlık 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda ise il sağlık müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarıların hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtti.

Diğer taraftan toplatılması gereken bir ilacın hastalarda kullanılması ve ölüme yol açması tartışma yarattı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof.Dr.Ömer Kurtipek, olayın daha da büyümesinden korktuklarını ifade ederken Ekim ayından bu yana ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığına bildirimler olduğunu ancak son ölümlü olaydan sonra ilacın belli lotlarının geri çekildiğini söyledi.

Hem genel hem de lokal anestezide çok yaygın kullanılan bir ilaç olduğunu söyleyen Prof.Dr.Ömer Kurtipek, Dormofol’ün anestezide kullanılmaya başlanmasıyla problemlerin arttığını belirtirken ilacın kullanımıyla ilgili acil bir denetleme yapılması gerektiğini belirtti.

Ekim ayında bir üniversite hastanesinde iki vakanın daha olduğunu belirten Prof.Dr.Kurtipek, ilacın üretim konusunda sıkıntılar olduğunu düşündüklerini belirtti.

Türkiye Klinikleri TV Doktor Savunma programı sunucusu Av.Ayşegül Hanyaloğlu ise idarenin denetim görevini de hatırlatarak, hekimlerin bu açıdan sorumlu olamayacağını ve üretici firma ile Sağlık Bakanlığının bu işi çözmesi gerektiğini ifade etti.

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