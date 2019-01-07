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Türk araştırmacı, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nden Yerleşim Desteği Ödülü aldı
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Ogün Adebali, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (European Molecular Biology Organisation - EMBO) Yerleşim Desteği ödülünü aldı.
Türk araştırmacı, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nden Yerleşim Desteği Ödülü aldı
07 Ocak 2019 - DHA
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Adebali, bilimde mükemmellik ve uluslararası hareketlilik ölçütleri gözetilerek verilen EMBO Yerleşim Desteği Ödülü’nü, farmakolojide, kanserde ve genetik hastalıklarda çok önemli olan GPCR protein ailesinin evrimsel geçmişini araştırarak, proteinlerin amino asit düzeyinde fonksiyonunu, önemini ve hastalıklar ile ilişkilerini anlamalarını hedefleyen projesi ile aldı.

EMBO Direktörü Maria Leptin, “Yaşam bilimleri üzerine çalışan bu on yetenekli araştırmacının EMBO topluluğuna katılmasından mutluluk duyuyoruz. En nitelikli araştırmaları yapabileceklerini kanıtlamış bu bilim insanlarının, kariyerlerinde yeni bir adım atarak kendi araştırma gruplarını kurmalarına destek vermek bizim için çok önemli” dedi.

2006 yılından bu yana toplam 78 grup liderine verilen yerleşim desteği ödülünü, bu sene EMBC üyesi Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz ve Türkiye'den 10 bilim insanı almaya hak kazandı.

Ogün Adebali EMBO Yerleşim Desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından üç yıl süre ile sağlanacak yıllık 50 bin euro desteğin yanı sıra, EMBO Genç Araştırmacı Ağı katılımı sayesinde iletişim ağlarını genişletme ve uygulamada destek alma olanağı da yakaladı.

Ogün Adebali almış olduğu destek ile Sabancı Üniversitesi’nde hesaplamalı genomik laboratuvarı kuracak, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar ile sağlık bilimine doğrudan katkıda bulunacak projelerini hayata geçirecek.

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