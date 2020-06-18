Türk araştırmacıdan önemli çalışma: COVID-19’u evde teşhis edebilen test

Bilim dünyası son birkaç aydır corona virüsüne odaklandı. Bir yandan corona virüsü bulaşının önlenmesi ve tedavisi için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da hızla yayılan ve milyonlarca kişinin asemptomatik olarak taşıdığı düşünülen virüsün kolay ve hızlı tanısı için çalışmalar sürüyor.

Massachusetts Üniversitesi Lowell Kampüsü’nde araştırmalar yapan Dr. Gülden Camcı Ünal, geliştirdikleri COVID-19 tanı test ile ilgili bilgiler verdi. Testin en önemli özelliğinin evde herkesin kolayca uygulayabileceği bir şekilde geliştirildiğini vurgulayan Ünal, kısa sürede sonuç verdiğini de ekledi.

COVID-19 hastalığı ile ilgili önemli probemlerden birinin hızlı, güvenilebilir ve kolay biçimde yapılabilecek bir tanı testinin eksikliği olduğunu belirten Ünal, normalleşme sürecinde daha sık test yapılması gerektiğini ve özellikle de sağlık çalışanları için bu testin çok gerekli olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının yanında güvenlik güçleri, askerler ve öğrenciler gibi riskli konumdakilere de COVID-19’a karşı daha fazla test yapılması gerektiğini vurgulayan Ünal, uygulama sayısının artmasında ekonomik açıdan daha makul bir tanı testi geliştirmenin etkili olacağını belirtti.

Ünal, Nisan ayında geliştirmeye başladıkları testin özelliklerini şöyle anlattı:

“Mevcut yöntemler genellikle pahalı, uzun zaman alan ve ancak spesifik olarak eğitilmis kişiler tarafından yapılmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak araştırma labaratuvarımda doktora öğrencim Darlin Lantigua ile birikte hızlı, kolay, küçük, kolaylıkla taşınabilen ve düşük maliyetli bir COVID-19 tanı testi geliştirdik.

HAMİLELİK TESTLERİNE BENZER BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Geliştirdiğimiz teshiş aracı COVID-19’u mevcut tanı yöntemlerine kıyasla sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebiliyor. Evde yapılan hamilelik testlerine benzer bir şekilde çalışıyor. Bir vücut sıvısı biyosensörümüzün üzerine yerleştiriliyor ve 5 dakika sonra alet ‘corona virüsü var mı yok mu?’ belirtiyor. Teşhis aletinde kan, tükürük, burun sıvıları ve idrar gibi örnekler kullanılabiliyor.

Bu süreçte hastaneler ile birlikte hareket ederek hasta örneklerini test etmek için çalışmalara başlayacağız. Bu sonuçlar test sonucunun güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi verecek ve gerekiyorsa testi optimize etmemize yardımcı olacak. Tanı testimiz halen geliştirme aşamasında. Uygun endüstri partneri, gerekli finansman ve Gıda ve İlaç İdaresi’nin onayı gibi faktörlere bağlı olarak testimiz önümüzdeki aylar içinde kullanıma hazır olabilir.

HERKES UYGULAYABİLECEK

Geliştirdiğimiz test aynı zamanda, basitliği nedeniyle tecrübesiz kişilerin bile evde kendi kendine uygulayabileceği bir test. Geliştirdiğimiz testin çok etkili olacağını ve insanların bu hastalık için erken teşhis edilmesine ve uygun şekilde tedavi edilmesine hızlıca başlanmasına global ölçekte yardımcı olacağını düşünüyoruz.

