Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacıdan önemli çalışma: COVID-19’u evde teşhis edebilen test
Massachusetts Üniversitesi'nde araştırmalar yapan Dr. Gülden Camcı Ünal, doktora öğrencisi Darlin Lantigua ile birlikte corona virüsü teşhisinde önemli bir çalışmaya imza attı. Dr. Ünal, corona virüsü tanısını 5 dakikada koyabilen ve bir uzman müdahalesine gerek olmadan herkesin evde uygulayabileceği bir test geliştirdiklerini belirtti.
Türk araştırmacıdan önemli çalışma: COVID-19’u evde teşhis edebilen test
18 Haziran 2020 16:10 - Sözcü Eser AKGÜL
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bilim dünyası son birkaç aydır corona virüsüne odaklandı. Bir yandan corona virüsü bulaşının önlenmesi ve tedavisi için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da hızla yayılan ve milyonlarca kişinin asemptomatik olarak taşıdığı düşünülen virüsün kolay ve hızlı tanısı için çalışmalar sürüyor.

Massachusetts Üniversitesi Lowell Kampüsü’nde araştırmalar yapan Dr. Gülden Camcı Ünal, geliştirdikleri COVID-19 tanı test ile ilgili bilgiler verdi. Testin en önemli özelliğinin evde herkesin kolayca uygulayabileceği bir şekilde geliştirildiğini vurgulayan Ünal, kısa sürede sonuç verdiğini de ekledi.

COVID-19 hastalığı ile ilgili önemli probemlerden birinin hızlı, güvenilebilir ve kolay biçimde yapılabilecek bir tanı testinin eksikliği olduğunu belirten Ünal, normalleşme sürecinde daha sık test yapılması gerektiğini ve özellikle de sağlık çalışanları için bu testin çok gerekli olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının yanında güvenlik güçleri, askerler ve öğrenciler gibi riskli konumdakilere de COVID-19’a karşı daha fazla test yapılması gerektiğini vurgulayan Ünal, uygulama sayısının artmasında ekonomik açıdan daha makul bir tanı testi geliştirmenin etkili olacağını belirtti.

Ünal, Nisan ayında geliştirmeye başladıkları testin özelliklerini şöyle anlattı:

“Mevcut yöntemler genellikle pahalı, uzun zaman alan ve ancak spesifik olarak eğitilmis kişiler tarafından yapılmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak araştırma labaratuvarımda doktora öğrencim Darlin Lantigua ile birikte hızlı, kolay, küçük, kolaylıkla taşınabilen ve düşük maliyetli bir COVID-19 tanı testi geliştirdik.

HAMİLELİK TESTLERİNE BENZER BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Geliştirdiğimiz teshiş aracı COVID-19’u mevcut tanı yöntemlerine kıyasla sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebiliyor. Evde yapılan hamilelik testlerine benzer bir şekilde çalışıyor. Bir vücut sıvısı biyosensörümüzün üzerine yerleştiriliyor ve 5 dakika sonra alet ‘corona virüsü var mı yok mu?’ belirtiyor. Teşhis aletinde kan, tükürük, burun sıvıları ve idrar gibi örnekler kullanılabiliyor.

Bu süreçte hastaneler ile birlikte hareket ederek hasta örneklerini test etmek için çalışmalara başlayacağız. Bu sonuçlar test sonucunun güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi verecek ve gerekiyorsa testi optimize etmemize yardımcı olacak. Tanı testimiz halen geliştirme aşamasında. Uygun endüstri partneri, gerekli finansman ve Gıda ve İlaç İdaresi’nin onayı gibi faktörlere bağlı olarak testimiz önümüzdeki aylar içinde kullanıma hazır olabilir.

HERKES UYGULAYABİLECEK

Geliştirdiğimiz test aynı zamanda, basitliği nedeniyle tecrübesiz kişilerin bile evde kendi kendine uygulayabileceği bir test. Geliştirdiğimiz testin çok etkili olacağını ve insanların bu hastalık için erken teşhis edilmesine ve uygun şekilde tedavi edilmesine hızlıca başlanmasına global ölçekte yardımcı olacağını düşünüyoruz.
 

Anahtar Kelimeler:

hizli tanisi covid-19 normallesme hamilelik testleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.06.2020 16:36:12
Dünyanın her yerinde bizden birileri, dünyayı daha yaşanılır hale getirmek için gayret gösteriyor. Böyle haberler yeni neslin motivasyonu için önemli.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.