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Türk beyaz çayı Japonya'da tıbbi ilaç oldu... Kanser tedavisinde tamamlayıcı
Türkiye'de Çaykur tarafından 5 yıl önce ilk kez üretilen beyaz çayın Japonya'daki araştırmaları sırasında bulunan ve 'JP53' kod adı verilen etken maddesiyle kanser tedavisinde tamamlayıcı tıp ürünü olan bitkisel gıda takviyesinin üretiminin tamamlandığı belirtildi. Japonya'da laboratuvar ortamı ve hastalarda denendiği belirtilen ürünün özelikle akciğer ve mesane kanseri hastalarının tedavisinde tıbbi tamamlayıcı ilaç olarak kullanılabileceği ve bu hastalara umut ışığı olacağı kaydediliyor. İlk aşamada 40 bin kutu olarak üretilen tıbbi bitkisel ürünün, Japonya'dan Türkiye'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle 'Tıbbi Bitkisel İlaç' olarak ithaline izin verildiği belirtiliyor.
Türk beyaz çayı Japonya'da tıbbi ilaç oldu... Kanser tedavisinde tamamlayıcı
06 Kasım 2018 - DHA
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Çaykur eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun öncüğünde Türkiye’de faaliyet yürüten Augustus İlaç Mühendisliği ile Çay Teknoloji Şirketi Euro Çay'ın yöneticisi Dr. Ozan Fidan, 5 yıl önce Çaykur tarafından ilk kez üretilen doğal ve organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla, Japonya Araştırma ve Geliştirme Fonu desteğiyle bir proje hazırladı. Beyaz çay numuneleri, proje kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ilaç araştırma ve geliştirme üniversitesi olarak bilinen Meiji Pharmaceutical Üniversitesi'ne gönderildi. Dr. Ozan Fidan’ın da içerisinde yer aldığı araştırma geliştirme ekibi, Türkiye'de üretilen beyaz çayla ilgili olarak laboratuvar ortamında uzun süreli deneysel çalışma yürüttü.

13 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

Türkiye'de faaliyet gösteren Augustus İliaç Mühendisliği ile Çay Teknoloji Şirketi Euro Çay Yöneticisi Dr. Ozan Fidan, Türkiye'de ve Japonya'da 'Beyaz Çay' konusunda yürütülen çalışmalar ve Japonya'daki bu çalışmalar sonunda hazırlanan rapor hakkında şunları söyledi:

"Meiji Pharmaceutical Üniversitesi’nde laboratuvar ortamındaki bilimsel çalışmalarda beyaz çaydan elde edilen farklı fraksiyonlar üzerinden çalışıldı. Bu çalışmada beyaz çayın etil asetatlı fraksiyonundan elde edilen ve Rize'nin plaka numarası da göz önüne alınarak ‘JP53’ kod adı verilen maddenin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmada, JP53 kodlu maddenin sağlıklı insan hücrelerine zarar vermediği ve sadece kanserli hücreleri yok ettiği, içerdiği antioksidan yapıdan dolayı da DNA hasarının onarılmasını sağladığı belirlendi. Tokyo Meiji Pharmaceutical Üniversitesi, beyaz çaydan elde edilen ve kanser hücrelerini yok eden madde ile ilgili 13 sayfalık rapor hazırladı.

AKCİĞER VE MESANE KANSERİ HASTALARINA UMUT IŞIĞI

Beyaz çaydan elde edilen ve kanserli hücreleri yok eden madde ile ilgili olarak Japonya’da sürdürülen klinik çalışmalarının ardından ilaç formülasyonu geliştirildi. Laboratuarlarda ve insanlar üzerinde denenen ilaç, kanserden korunma amaçlı ilaç destek ürünleri ve kanser hastalarının tedavisinde tedavi protokolüne eklenebilecek ilaç geliştirildi. İlk etapta 40 bin kutu üretilen ilaç sayesinde hastanın hayatta kalım süresi ve yaşam konforu artırılacak. ‘JP53’ kod adlı maddenin özellikle akciğer ve mesane kanseri hastalarına umut ışığı olacağı değerlendiriliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tıbbi Bitkisel İlaç' olarak ithaline izin verilen ürünün Sağlık Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra tedavi amaçlı kullanılacağı belirtildi. 

BEYAZ ÇAY

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu bin dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor.

Anahtar Kelimeler:

beyaz cay kanser tamamlayici tibbi ilac

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