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Türk bilim insanı Dr. Türeci'den anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, genç kadınlara, geniş bir vizyona sahip olmalarını ve karşılaştıkları engellerden bağımsız olarak azimle bu vizyona bağlı kalmalarını tavsiye etti
Türk bilim insanı Dr. Türeci'den anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
08 Mart 2021 13:44 - AA
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci,  Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını paylaştı.

Dünyanın en donanımlı engelli parkur yarışçısı Amelia Boone'un, "Ben en güçlü değilim, en hızlı da değilim. Ama acı çekmede ve sebat etmede gerçekten iyiyim." sözlerine atıfta bulunan Türeci, genç kadınlara "Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle o vizyona bağlı kalın." diye seslendi.

Türeci, herkesi Almanya'dan selamladığını belirterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ADF'nin 120 Saniye uygulaması

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almaları ve sorunlara çözüm önerileri getirmeleri için bir diyalog platformu oluşturmayı hedefleyen ADF çevrim içi etkinliklerini sürdürüyor.

ADF'nin 120 Saniye uygulamasına daha önce Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Başkanı Gerald Connolly, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Filistinli siyasetçi Dr. Hanan Ashrawi gibi uluslararası alanda önemli kişiler de konuk olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dr ozlem tureci iom oecd nato

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