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Türk bilim insanı koronavirüs ilacı için ilk aşamayı tamamladı
Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığını açıkladı.
Türk bilim insanı koronavirüs ilacı için ilk aşamayı tamamladı
05 Nisan 2020 22:42 -
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Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

ankara universitesi biyoteknoloji prof dr aykut ozkul sars-cov-2

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