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Türk bilim insanından güneşin zararlı ışınlarına müdahale: 'Cilde yararlı hale getiren krem'
Türk bilim insanı Prof. Dr. Kadriye Ertekin, güneşin zararlı ışınlarını cilt için yararlı hale dönüştüren güneş kremi geliştirdi
Türk bilim insanından güneşin zararlı ışınlarına müdahale: 'Cilde yararlı hale getiren krem'
24 Ocak 2019 - AA
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Ertekin, vücuda sürüldüğünde güneşin zararlı ışınlarını cilt için yararlı hale dönüştüren güneş kremi formülü geliştirdi.

Akademik hayatı boyunca maddelerin ışıkla etkileşimi konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ertekin, güneşin zararlı ışınlarıyla ilgili 3 yıl önce başlattığı çalışmayı tamamladı.

Güneşin ışınlarını cilt dostuna dönüştürdü
Ertekin, elde ettiği yeni güneş kremi formülüyle vücudu güneşin zararlı ışınlarından koruduğu gibi onları cilt için dost hale getirdi.

Prof. Dr. Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut güneş kremlerinin güneş ışınlarını absorbe ettiğini ya da yansıttığını belirtti.

Var olan formüllerin çoğunda güneş koruyucu etken maddenin bir süre sonra deri yoluyla emildiğini vurgulayan Ertekin, vücut içinde bazı değişikliklere uğrayan bu moleküllerin bir süre sonra kan ve idrar tahlillerinde görülebildiğine işaret etti.

Bu maddenin vücuda girdiği zaman neler yapabileceğinin bilinmediğini dile getiren Ertekin, bazılarının hormonal sistemi, bazılarının ise tiroidleri rahatsız ettiğine ilişkin bilimsel yayınlar bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Ertekin, bazı kremlerin ise prensip olarak güneş ışığını yansıtma esaslı olduğunu kaydederek, bunların bir zararı olmadığını ancak geliştirdiği üründeki gibi pozitif bir etkiye de yol açmadığını söyledi. 

Ticarileştirilecek
Ertekin, fakültesindeki kimya bölümü laboratuvarında geliştirdikleri prototipin DEÜ Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi'ndeki ölçümlerinde de dalga boyutundaki değişimi gördüklerini aktardı.

Yeni güneş kremi formülü için ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Ertekin, bu süreçte olumlu raporlar aldıklarını, sürecin sonra ermesinin ardından da ürünün kısa süre içinde ticarileştirileceğini belirtti.  

Ertekin, yeni ürünün maliyet açısında mevcut kremlerden çok farklı olmayacağını sözlerine ekledi.

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