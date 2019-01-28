Türk bilim insanının ‘boy uzatan’ çalışması tıp literatürüne girdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri kemik boyunu 4 cm uzatan bir icada imza attı. Gazi Huri hareketli kemik plağı adı verilen ve hayvanlar üzerindeki deneylerde başarıl sonuç veren sistemi anlattı: “Koyunların arka bacaklarının kaval kemiklerini yaklaşık 2,5 cm’ye kadar uzatarak veteriner hekim kontrolünde bir uygulama yaptık. Bu uygulama neticesinde yaklaşık 4 ay sonra bu koyunların bacaklarının başarılı bir şekilde uzayabileceğini görmüş olduk.”

Çalışma tıp literatürüne girdi

Ayarlanabilir implantla içine müdahale etmeden kemiğin boyunu uzatmayı başaran Huri, buluşuna uluslararası patent alarak adını tıp literatürüne de yazdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü aldı. Gazi Huri yaptığı açıklamada artık insanlar üzerinde de çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çalışması ile ilgili NTV’ye açıklamalarda bulunan Huri şunları kaydetti:

“Avrupa Kalite Belgemizi aldık. İlk etapta hastalıkları tedavi etmek amaçlı yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Uzaktan kumandalı bir sistem ile eğer biz bu plağı kaydırmayı başaracak olursak; ileriki yıllarda kozmetik amaçlı kullanma ihtimali de gündeme gelebilir.”

