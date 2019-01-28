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Türk bilim insanının ‘boy uzatan’ çalışması tıp literatürüne girdi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Gazi Huri yaptığı çalışma ile 4 santimetreye kadar kontrollü boy uzatabileceklerini söyledi. Huri yaptığı açıklamada “Uyguladığımız plak sistemi hastanın kemiğinin üzerine yerleştiriyoruz kapalı yöntemlerle. Kemikte kontrollü bir kesi yapıyoruz. Günde 1 mm uzatabilecek şekilde aşamalı uzatma diyoruz buna. Bir anda da uzatma ihtiyacımız olabilir. 4 cm kadar kontrollü düzgün bir uzatılabilir.” Dedi
Türk bilim insanının ‘boy uzatan’ çalışması tıp literatürüne girdi
28 Ocak 2019 - NTV
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri kemik boyunu 4 cm uzatan bir icada imza attı. Gazi Huri hareketli kemik plağı adı verilen ve hayvanlar üzerindeki deneylerde başarıl sonuç veren sistemi anlattı: “Koyunların arka bacaklarının kaval kemiklerini yaklaşık 2,5 cm’ye kadar uzatarak veteriner hekim kontrolünde bir uygulama yaptık. Bu uygulama neticesinde yaklaşık 4 ay sonra bu koyunların bacaklarının başarılı bir şekilde uzayabileceğini görmüş olduk.”

Çalışma tıp literatürüne girdi 

Ayarlanabilir implantla içine müdahale etmeden kemiğin boyunu uzatmayı başaran Huri, buluşuna uluslararası patent alarak adını tıp literatürüne de yazdırdı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü aldı. Gazi Huri yaptığı açıklamada artık insanlar üzerinde de çalışmaya hazır olduklarını söyledi. 
Çalışması ile ilgili NTV’ye açıklamalarda bulunan Huri şunları kaydetti: 
“Avrupa Kalite Belgemizi aldık. İlk etapta hastalıkları tedavi etmek amaçlı yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Uzaktan kumandalı bir sistem ile eğer biz bu plağı kaydırmayı başaracak olursak; ileriki yıllarda kozmetik amaçlı kullanma ihtimali de gündeme gelebilir.” 
 

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People
3
1) Joe Biden (Atletico Maydın'da Oturan Tavuk Yumurtacısı)
28.01.2019 15:26:45
Tebrikler...
People
8
2) Baydın (Binal)
28.01.2019 15:20:52
Almanyada boyu kısa hastalara adana işi yumurta topuk veriyorlar. Biraz alman gibi pratik zekalı olun yahu. Bu arada yorumlarım yayınlanmıyor. Bugün yaptığım 259 yorumun 110 u yayınlandı
People
3
3) aydin sinal (hekim)
28.01.2019 14:04:46
adana isi yumurta topuk giysinler agrisiz ,sizisiz boy 5 cm uzar! hemde kabadayi zannederler,hanimlar 12 cm topukla 12 saat ayakta duruyorlar
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