Türk bilim insanları editörlüğünde 'propriyoseptif duyu'

Dünyadaki birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı ancak hakkında çok az sayıda kitap bulunan “propriyoseptif duyu” konusu, Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu bilim insanları tarafından kaleme alındı. Dünyanın sayılı ve saygın tıp kitapevlerinden Springer tarafından “Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation” adıyla yayımlanan kitap, kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatıyor.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayına hazırlanan kitabı, dünya literatürüne kazandırdıklarını söyledi. Kitabın baş editörlüğünü yapan Doç. Dr. Defne Kaya, kitapla ilgili şunları söyledi.

Propriyoseptif duyu neden önemli?

Propriyoseptif duyunun önemine işaret eden Doç. Dr. Defne Kaya, “Propriyoseptif duyu, bizim her bir noktamızın beyin tarafından biliniyor ve kontrol altında tutuluyor olması diye tarif edilebilir. Hem kas-iskelet sistemini hem de sinir sistemini tutan hastalıklarda bu duyu olumsuz etkilenebilir, düşme ve yaralanmalar meydana gelebilir hatta iyileşmeyi bozabilir ve kötüleştirebilir” dedi.

Hakkında yazılan kitap sayısı çok az

Doç. Dr. Defne Kaya, dünyada birçok bilim insanının bu konuda çalışmakta, yüzlerce makale bu konu hakkında kaleme alınmakta ama ne yazık ki konuyla ilgili çok az sayıda kitap yazıldığını belirterek bu sayılı yayınlar arasında, kendisinin 2016 yılında elektronik ortamda yayımlanan kitabının da bulunduğunu kaydetti.

Bir ayda binden fazla indirildi

“Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation” isimli kitabın ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayımlandığını belirten Doç. Dr. Defne Kaya şu bilgileri de verdi:

“Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatan ilk kitap, dünyanın sayılı ve saygın tıp kitapevlerinden birisi olan Springer tarafından 2018 Mayıs ayında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlandı.

Üsküdar Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi de bölüm yazarı

Yayımlandığı tarih henüz 1 ayı doldurmasa da bin defadan fazla indirildi. Ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayımlanan bu kitabın yazarları hem Türkiye’den hem de dünyadan çok sayıda tanınan isimden oluşmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesinden altı öğretim üyesi de bu kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.

Dünya literatürüne kaynak kazandırdık

Ülkemiz bilim insanlarının editörlüğünde, uluslararası arenada saygın bir yere sahip yayınevinden çıkan, hem ülkemiz hem de yurt dışında alanında başarılı ve ünlü isimleri bir araya getiren bu kitapla dünya literatürüne bol atıf alacak ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bir kaynak kazandırmış olduk.”