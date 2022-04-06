Türk bilim insanları vestibüler migrenin klinik özelliklerini ortaya koydu

MEDİMAGAZİN-Baş ağrısı ve vertigo, nöroloji polikliniklerine sık başvuru nedenleridir. Migren ve vestibüler semptomlar arasındaki ilişki birçok çalışmadan sonra geniş çapta kabul görmüştür. Vestibüler migren (VM), migren ile nedensel olarak ilişkili vestibüler semptomları tanımlamak için kullanılan bir terimdir ve tanı kriterleri Uluslararası Baş Ağrısı Derneği ve Uluslararası Barany Nöro-otoloji Derneği işbirliği ile geliştirilmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD'dan Prof.Dr. Neşe Çelebisoy ve meslektaşları, yapılandırılmış anketler ve klinik muayene kullanarak 415 hastada Vestibüler Migren(VM)'in demografik ve klinik özelliklerini inceledi.

Clinical Neurology and Neurosurgery dergisinin Nisan sayısında yayınlanan bir araştırmada Vestibüler Migren baş ağrısının ortalam 25, vertigonun ise ortalama 39 yaşında başladığını tespit ettiler.

Katılımcıların yüzde 12.3'ünde interiktal dönemde benign paroksismal pozisyonel vertigo tespit edildi. Odyometride yüzde 10'unda işitme kaybı vardı; yüzde 8.7'de tek taraflı düşük frekanslı duyusal-sinirsel işitme kaybı bulundu.

Meniere hastalığı ve Vestibüler Migrenli hastaların yüzde 94.4'ünde kulak çınlaması, yüzde 83.4'ünde işitsel dolgunluk, yüzde 72.2'sinde mide bulantısı ve yüzde 30,5'inde kusma vardı.

0 ile 10 arasında ölçülen bir görsel analog skalada, tüm grup için baş ağrısı ve vertigo için medyan atak şiddeti sırasıyla 8 ve 7 idi.

Daha genç hastalar daha şiddetli baş ağrısı atakları yaşarken, yaşlılarda vertigo atak şiddeti daha yüksekti.

Tüm grubun yarısından fazlasında daha önce taşıt tutması öyküsü saptandı.

Ailede migren öyküsü, daha genç başlangıçlı migren baş ağrıları ve vertigo atakları ile ilişkiliydi.