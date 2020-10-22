Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanlarından koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat daha artıran gargara
Türk bilim insanları koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat daha artıran gargara ile örnek almayı sağlayan bir kit geliştirdi. Bu yöntemde çubuk ile örnek alma yerine ağız çalkalandıktan sonra elde edilen sudan test yapılıyor.
Türk bilim insanlarından koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat daha artıran gargara
22 Ekim 2020 10:10 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, koronavirüsün tespitinde hassasiyeti 20 kat artıran yöntemi TRT Haber’e anlattı.

Burun ve ağız sürüntüsünden örnek almanın yeterince virüs almayı kısıtlayan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kocagöz, “Biz bunun yerine gargara yapıp ağızda suyu çalkaladıktan sonra boğazda ve ağızdaki tüm virüsü toplayıp konsantre eden bir yöntem geliştirdik. PCR ve antijen testlerini de bu şekilde doğru sonuç vermesini en az 20 kat kadar artırıyoruz” dedi.

Bu yöntemin örnek alınırken enfekte olma riskini de ortadan kaldırdığını belirten Prof. Dr. Kocagöz, sistemi şöyle anlattı:

5 dakikada konsantre ediyor

“Gargara yapıldıktan sonra alınan örnek bir tüpe konuluyor. Tüpteki polimer tablet hızla çözülüp örneği konsantre ediyor. Konsantre sıvı daha sonra PCR ya da hızlı antijen testi ile inceleniyor. Alınan örneğin konsantre olma süresi 5 dakika. Antijen testi ise konsantreden sonra 10-15 dakikada hızlı sonuç veriyor.”

Erken evrede teşhisi sağlıyor 

Konsantre örnek sayesinde daha fazla virüs toplamanın erken dönemde hastalığı tespit etme şansını da artırdığını ifade eden Kocagöz, bu sayede hastanın çok daha çabuk izole edilmesini ve bulaş zincirinin kırılmasına da katkı sağladıklarını söyledi.

Kocagöz zamanla bu antijen testlerini hastaların evde de kendi başlarına yapabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

mikrobiyoloji prof dr tanil kocagoz koronavirus gargara pcr test

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.