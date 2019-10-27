Türk biliminsanına büyük onur: Amerikan Ulusal Tıp Akademisi üyesi oldu

MEDİMAGAZİN-Prof. Dr. Mehmet Toner Amerika Birleşik Devletleri’nin en saygın kurumlarından National Academy of Medicine (Ulusal Tıp Akademisi’ne) seçildi. prof.Dr.Toner, National Academy of Medicine‘in bu yıl seçtiği 100 üye arasında yer aldı.

Ulusal Tıp Akademisi Başkanı Victor J. Dzau, “Bu yeni seçilen üyeler, çalışmalarıyla ABD ve dünyadaki bilimi, tıbbı ve sağlığı ilerleten en olağanüstü bilim insanları ve liderleri temsil ediyor. Uzmanlıkları, günümüzün en acil sağlık ve bilimsel zorluklarını ele almak ve sağlık ve tıbbın geleceğini hepimizin yararına bilgilendirmek için hayati öneme sahip olacak. Bu değerli bireyleri Ulusal Tıp Akademisine davet etmekten onur duyuyorum. ” dedi.

Mehmet Toner, Türk biyomedikal mühendisi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahi bölümünde ve Harvard-MIT sağlık bilimleri ve teknolojileri programında profesörlük yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans bölümü mezunudur. Mehmet Toner, kanser tanısı, doğum öncesi tanı, rejeneratif tıp ve doku mühendisliğinde klinik uygulamaları olan mikro akışkan cihazlar üzerine yaptığı çalışmala