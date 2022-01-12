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Türk biyolog horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışına açılacak
Eskişehir'de biyolog Gamze Kara Mağden, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ekibiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu horoz ibiğinden ürettiği hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor.
Türk biyolog horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışına açılacak
12 Ocak 2022 15:50 - AA Deniz Açık
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TRAngels Melek Yatırım Ağı ve Alesta AŞ'den 2020 yılında 1 milyon lira yatırım alarak pilot ölçekli 500 metrekare kapalı alana sahip biyoteknoloji tesisini kuran Mağden, 6 kişilik ekibiyle laboratuvarda "sürdürülebilirlik" ve "sıfır atık" prensipleri doğrultusunda sağlık, medikal ve kozmetik sektörleri için yerli üretimler yapıyor.

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Mağden, bu amaçla, Eskişehir Toptancılar İş Merkezi'nde (ESTİM) bulunan tesisinde 1 yıllık çalışma sonunda horoz ibiğinden sağlık, medikal ve kozmetik alanlarında araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra cilt kremlerinde nem tutuculuk ve kırışıklık önleyicilik özelliği sağlanması için kullanılan hyalüronik asit üretti.

Ürünü kozmetik, medikal ve sağlık sektörleri üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten üniversitelere, araştırma merkezlerine ve KOBİ'lere gönderen Mağden, bu sektörde ithalatın önüne geçip, ihracatla elde edilecek faydayı artırmayı hedefliyor.

 

 

"Kozmetik ve sağlık sektörlerinde kritik bir ham madde"

BUGAMED Biyoteknoloji firmasının kurucusu Gamze Kara Mağden, AA muhabirine, AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli hyalüronik asit ürettiklerini söyledi.

Üretimde sürdürülebilirliği ve sıfır atık prensiplerini benimsediklerini ifade eden Mağden, şöyle konuştu:

"Hyalüronik asit birçok kaynaktan üretilebilir. Hem biyoteknolojik yöntemler kullanılarak hem de hayvansal kaynaklı olarak üretimler söz konusudur. Sıfır atık dönüşümünü benimseyerek, özellikle çiftliklerin horoz ibiği atıklarını toplayıp, yerli hyalüronik asit üretimini gerçekleştirdik. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik temasını daha da ilerletmek adına farklı kaynaklardan üretim teknolojileri geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hyalüronik asit, kozmetik ve sağlık sektöründe kritik bir ham madde olarak kullanılıyor. Sağlık ve kozmetik alanında ürünler geliştiren üniversitedeki akademisyenlerle çalışmalar yapıyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelere, araştırma merkezlerine ve KOBİ'lere gönderiyoruz. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın sonucunda hyalüronik asit ürününü ortaya çıkarttık."

Mağden, yerli hyalüronik asidi İç Anadolu, Ege ve Trakya'dan sağladıkları hayvansal kaynaklı dokulardan ürettiklerini bildirdi.

Türkiye'de uygulanan yerli ve milli üretim stratejilerine uygun olarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri yerli imkanlarla geliştirdiklerini anlatan Mağden, "Böylece ülkemizde yurt dışından ithalatla karşılanan hyalüronik aside olan bağımlılığı azaltarak hem yurt içi hem yurt dışı talepleri yerine getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

gamze kara magden sifir atik projesi hyaluronik asit

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