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Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda: Kemik tozlarını Afrika kıtasına ihraç edeceğiz
TÜBİTAK Martek'te kurulu DTI İmplant, Güney Afrika merkezli bir şirketten teknoloji transferi karşılığında aldığı milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımla Kocaeli'de helal kemik tozu fabrikası kuracak
Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda: Kemik tozlarını Afrika kıtasına ihraç edeceğiz
18 Ocak 2020 -
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KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi'nde (MARTEK) faaliyet gösteren DTI İmplant Sistemleri ile Güney Afrika merkezli yatırımcı firma arasında imzalanan anlaşmayla Kocaeli'de üretilen biyoteknoloji ürünleri Afrika kıtasına ihraç edilecek. 

DTİ İmplant Genel Müdürü Talat Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdikleri biyoteknolojik ürünleri 25 ülkeye sattıklarını söyledi.

Birçok üniversite ve uluslararası enstitüyle bilimsel çalışmalar yaptıklarını belirten Buğur, yenilikçi projeler için dünyanın önemli teknoloji transfer merkezlerinde yatırımlar ve iş birlikleri yürüttüklerini ifade etti.

Buğur, tüm bu yenilikçi proje girişimleri sonucunda ürünlerine FDA onayı alarak ABD'ye ihracat yapmaya başladıklarına dikkati çekti. Buğur, "Son olarak Güney Afrika merkezli bir şirketle imzaladığımız ortaklık protokolü kapsamında aldığımız milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımla ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı taçlandırdık." dedi. 

Türkiye'de üretimi olmayan kemik tozunun ithalatı için son 10 yılda 1 milyar dolar harcandığına işaret eden Buğur, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kemik tozu üretimini başarmak amacıyla Hollanda Nijmegen'de Ar-Ge merkezi kurduk ve İsviçre'deki fabrikamızda deneme üretimine başladık. Güney Afrikalı ortağımızla yaptığımız anlaşma kapsamında halihazırda ürettiğimiz biyoteknoloji ürünleriyle 6 ay içinde Kocaeli'de hayata geçireceğimiz fabrikada üreteceğimiz kemik tozlarını Afrika kıtasına ihraç edeceğiz." 

Kemik tozu üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) gerekli başvuruyu yaptıklarını anlatan Buğur, kemik tozuna yaptıkları yatırımlarla gelecek 10 yıllık dönemde 1,3 milyar doları ülke ekonomisine geri kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Güney Afrika'ya biyoteknoloji transferi yapacağız"

İşçileri, mühendisleri ve araştırmacılarıyla 7 gün 24 saat çalışarak bilim ürettiklerini vurgulayan Buğur, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, biyoteknoloji alanında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dünyanın bu konudaki üretiminde öncülerden olup global bir marka yaratmak. Bunu yaparken de dünyada bize ve bizim ürünlerimize ihtiyacı olan az gelişmiş ülkeleri bir müşteri gibi görmüyoruz. Bilakis onlara know-how sağlayarak kendi kendilerine yetecek gerekli üretimlerini oluşturmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda yapılacak protokol sayesinde Güney Afrikalı ortağımız ile Güney Afrika'ya biyoteknoloji transferi yaparak ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmalarına katkıda bulunacağız."

Biyoteknoloji alanında küresel bir marka olmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Buğur, küresel pazarda rekabet edebilmenin gerekliliği olarak kuruldukları günden bu yana cirolarının yüzde 10'undan fazlasını bilim üretmek için ayırdıklarını da sözlerine ekledi. 

 

  

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