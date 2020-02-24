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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de tuz tüketimini azaltmak için yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük
24 Şubat 2020 - AA
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EDİRNE- Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Sağlık elçisi" olmak için vakfa başvuran Şükrüpaşa İlkokulu öğrencilerinin rozetlerini takmak için Edirne'ye geldi.

Okuldaki törende konuşan Erk, öğrencileri tebrik etti, rozetlerini taktı.

Vakıf olarak sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlığını öğrencilere küçük yaşlardan itibaren öğretmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Erk, öğrencilerle birlikte velileri de bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tuz tüketiminde hedef kişi başı 6 gram

Erk, sağlığa düşman olan tüm ürünlere karşı savaşlarının sürdüğünün altını çizdi.

Şeker, tuz ve una ek olarak beyaz kağıda sarılı zehir sigaraya karşı mücadelelerinin sürdüğünü ifade eden Erk, "Bu beyaz düşmanlara savaş açtık. Türkiye’de bundan 10 sene evveline kadar kişi başına yetişkin 18 gram tuz tüketimi vardı. Dünya şampiyonları arasına girebiliyorduk. Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yaptık. 5 yıllık kampanyayla günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük. Tuz tüketimi 5 yılda kişi başı 8 gram düşürüldü. Tuz kullanımında günlük hedef kişi başı 6 grama düşürmek."

Anahtar Kelimeler:

saglikelcisi tuz

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