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Türk Böbrek Vakfı Başkanı: Obez hastalarının yarısından fazlası çocuk
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ülkemizdeki 82 milyon kişiden 3 milyonu obez. Bu 3 milyon obezite hastası içinde de 1 milyon 800 bini çocuk." dedi
Türk Böbrek Vakfı Başkanı: Obez hastalarının yarısından fazlası çocuk
06 Kasım 2019 - AA
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Türk Böbrek Vakfı ve Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim verilmesi için işbirliği protokolü yapıldı.

Akşemseddin İlkokulunda düzenlenen imza töreninde konuşan Timur Erk, Türkiye'de obezitenin her yıl arttığını, bu nedenle ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla obez hastasının bulunduğunu ifade eden Erk, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki 82 milyon kişiden 3 milyonu obez. Bu 3 milyon obezite hastası içinde de 1 milyon 800 bini çocuk. Her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor. Bu nedenle bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu Türkiye'nin en büyük sorunu. En kötü olanı ise sağlıklı beslenme ve spor yapmadığınız zaman obez oluyorsunuz ve bu da diğer hastalıkları tetikliyor."

Yeni yasa ile birlikte 1 Ocak 2020'den itibaren okul kantinlerinde sağlıksız gıda bulunmayacağına dikkati çeken Erk, "Yürürlüğe giren kanunla birlikte okul kantinlerinde aşırı şekerli, tuzlu ve aşırı trans yağlı hiçbir ürünü bulunmayacak. Bütün Türkiye'de trafik ışıkları dediğimiz bir yönetmelik yürürlüğe giriyor. Aşırı şekerli, tuzlu ve trans yağlı ürünlere kırmızı nokta konulacak. Bu ürünün ambalajı üzerinde bulunacak." diye konuştu.

Yaklaşık 7-8 kişilik bir eğitmen kadrosu ile şimdiye kadar 21 ile ulaştıklarını belirten Erk, verdikleri eğitimlerle "sağlıklı okul gıdası" terimini benimseterek çocuk çağındaki obezite ile mücadele amacında olduklarını sözlerine ekledi.

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de protokol kapsamında çocuklara obezite ve böbrek sağlığı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim vereceklerini anlattı.

Erzincan ve ilçelerdeki öğrencilere eğitim verileceğini vurgulayan Gün, "Sağlık her şeyden önemli. Biz biliyoruz ki çocuklarımızın bilgi, akıl, ruh ve beden sağlıkları bizim için çok önemli. Bunun da eğitimin bu çatı altında verilmesi bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

turk bobrek vakfi timur erk

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