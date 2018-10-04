Türk Cerrahi Derneği: 'Artık hekimlerin bireysel silahlanma hakkını değerlendireceğiz'



Dernekten yapılan açıklamada, 2 Ekim Salı günü Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ateşli silah yaralanması sonucunda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hacıosman'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve meslektaşlarına sabır diliyoruz. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırıları şiddetle kınıyor. Bu olaydan sonra artık hekimlerin bireysel silahlanma hakkı ve çeşitli eylemler dahil olmak üzere her türlü tepkisini değerlendireceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." denildi.