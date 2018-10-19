Türk cerrahın geliştirdiği simülatör Dubai'de tanıtıldı: 'Hata payını en aza indiriyor'

Prof. Dr Ufuk Aydınlı ve ekibinin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya koydukları SharpSurgeon cerrahi simülatör, GİTEX 2018 teknoloji fuarında büyük ilgi gördü. Hayata geçirilen bu eğitim aracı hemşirelerin ve cerrahların hastaya dokunmadan öncelikli olarak sanal ortamda bilgi ve becerilerini geliştirmesini, kural ve basamakları eksiksiz uygulamasını sağlayacak. Böylece gerçek hastayla temasa geçtiğinde çok daha hazırlıklı hale getirecek. Üretilen teknoloji ile omurga cerrahisinde hata payını en aza inmesi ve cerrahlara gerekli el becerilerini kazandırmak amaçlanıyor.

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, omurga cerrahi simülasyonuyla ilgili olarak, “Cerrahların eğitimlerinde, özellikle pratik yapma şansını artırmak oldukça önemli. Birçok cerrah, uzmanlıklarını bitirene kadar yeterli tecrübeyi elde edecek sayıda ameliyat gerçekleştiremiyor. Kendi hocalarını izleyerek tecrübe kazanmaya çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli raporlarında yer aldığı üzere, ameliyatlarda yaşanan komplikasyonların yüzde 60'ının ameliyat prosedürlerine uymamaktan kaynaklandığı görülüyor. Sanal ortamda istenilen sayıda yapılabilen bu eğitimlerle, kurallara uyma ve basamakları sırayla gerçekleştirme problemlerinin önüne geçilecek” dedi