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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı'ndan hekimlere: Dermatoloji haksız eleştiriliyor
TUS'ta ilk 100 tercih arasında dermatolojinin olmasına yönelik eleştirilere Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu 'ndan yanıt geldi
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı'ndan hekimlere: Dermatoloji haksız eleştiriliyor
04 Ekim 2020 11:38 -
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TUS 2020 1.Dönem yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM’nin yayınladığı puan listesinde, ilk 100’e girenlerin tercih ettiği branşlar merak konusuydu. Listeye göre, ilk 100 arasında en çok tercih edilen branş Deri ve Zührevi Hastalıklar oldu. Onu, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi izledi. İlk 100 arasında 40 kişi Deri ve Zührevi Hastalıkları alanını, 16 kişi ise Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanını tercih etti.

 

 

Haberle ilgili yorumlar ise özellikle dermatoloji alanıyla ilgili haksız eleştirilere neden oldu.  Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu dermatolojiyle ilgili hekim kamuoyunda da yanlış bir algı olduğunu ifade ederken Medimagazin'e gönderdiği açıklamada şunları ifade etti:

Hekim kamuoyuna duyurumuzdur!

Dünyadaki evrensel ismi ile “Dermatoloji” yani ülkemizdeki adıyla “Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlığı” tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha çok tercih edilen bir uzmanlık alanı olmuştur. Bu bizi kuşkusuz çok mutlu etmektedir. TUS şampiyonlarına eğitim vermenin ağır sorumluluğunu üzerimizde gururla taşıyoruz. Ancak son zamanlarda bu konuda medyada çıkan haberlerde uzmanlık alanımız sadece “akne sıkan” ve “dış güzellikle ilgili” bir nevi “doktor dışı” bir yere yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu durum bize sadece halkımızda değil diğer doktorlarda da alanımızla ilgili bir bilgi eksikliği olduğunu ortaya koymuştur. Oysa dermatoloji uzmanları Behçet, Pemfigus, sedef gibi bir çok kronik ve ağır hastalıklar ile uğraşmakla kalmaz ayrıca  mikoloji, sitoloji, allerji, cerrahi ve estetik kozmetik işlemlerle de ilgilidir.

Tıbbi estetik ve kozmetik işlemlerin son yıllarda giderek daha çok popüler olması genç hekimler arasında uzmanlığımıza olan ilgiyi artırmaktadır. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Öte yandan halkımızın merdiven altı yerlere ve ehil olmayan kişilere başvurması da bu alandaki uzmanlık dallarının önemini artırmıştır. 

Tüm uzmanlık alanlarında özellikle de cerrahi alanlardaki meslektaşlarımızın yaşadığı olağanüstü güçlükler bizleri de çok üzmektedir. Bu zorlukların giderilmesi en çok bizi memnun edecektir. 

Sonuç olarak pandemi döneminde branş ayırımı yapmadan tüm hekimler hep beraber sahada savaş verirken, hatta bu nedenle dermatoloji eğitimi bile doğru düzgün verilemezken, TUS sıralaması üzerinden uzmanlık alanlarının birbiriyle çatışması bizce çok gereksizdir. 
Hekimlerin en çok bu dönemde birlik olmaya ihtiyacı vardır.

Tüm hekimleri sevgi ve saygı ile kucaklıyoruz.

 

 

Anahtar Kelimeler:

dermatoloji prof dr emel calikoglu tus siralamasi

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People
1
1) Dr (Dr)
04.10.2020 14:21:36
Hocam sorun dermatoloji değil ki, ilk 20 de 1 tane cerrahi ( göz) var. Bu bilgi bile mektebi tıbbiyeyi şahane den ne hallere evrildiğini gösterir ki başardılar. artık defansif-acili olmayan sedanter hekimlik isteniyor. Ne kadar aciliyet, ne kadar uğraşı ve emek o kadar angarya o kadar sopa(!)
People
4
2) dr.r.yılmaz (uzm.dr)
04.10.2020 12:31:51
Kısa, öz ve haklı bir açıklama...
Eğer bir meslek ve ihtisas alanı insanlara avantajlı geliyorsa, buna ulaşmak zorlaşır ve bunun bedeli ödenerek ulaşılabilir ancak.
Birileri egosunu, komplekslerini veya gerçekten haklı gururunu bir kenara bırakıp herşeyden önce 'hekim' olduğunu hatırlamalı!
Hekimlik 'sade' haliyle en değerli ve kutsal mesleklerden biridir zaten!
Bununla birlikte her ihisas alanının - ki bir pratisyen hekimin birçok bilgi ve becerileri bende yoktur ve onun yaptığı hizmeti ben icra edemem- kendine özgü şartları ve değeri vardır. Ve bu yönelim kura ile olmuyor. Bu mesleği biz yıpratmazsak, zaten kimse yıpratamaz veya yıpratmak dahi istemez.
Miili Eğitim, matematik öğretmenine beden öğretmeninden fazla özlük hak veya saygınlık vermiyor! Herkes kendi yolunu çiziyor...
Sistem kaynaklı sorunlarını es geçip, kişiler veya olaylar (branş çatışması vesaire...) üzerinden kısır eleştiriler yaparak hiçbir güzel sonuca ulaşamaz; ancak kendi egomuzu tatmin etmeye çalışmış oluruz.
Gelin sadece işimize odaklanma fırsatını kollayalım. Bu kutsal görevimizi mağduriyetlerimiz giderilmiş bir ortamda, aşk ve fedakarlık ile yapabilmek için mücadele edelim.
Selam, saygı ve sevgilerimle...
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