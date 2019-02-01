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Türk Dermatoloji Derneği: 'Deri üzerine yapılan her işlemde dermatoloji uzmanına danışılmalı'
Türk Dermatoloji Derneği düzenlendiği basın toplantısında yanlış uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu yaptığı açıklamada güzelliğin sağlıktan bağımsız görülmemesini ve lazer vb uygulamaların sadece uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Çalıkoğlu Türkiye’de yeterli sayıda tıp fakültesi mezunu dermatoloji uzmanlığı almış hekimin olduğunu ve dermatolojik hastalıklarda muhakkak bu hekimlerin görmesi gerektiğini vurguladı
Türk Dermatoloji Derneği: 'Deri üzerine yapılan her işlemde dermatoloji uzmanına danışılmalı'
01 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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Halkın sosyal medyayı daha aktif kullanması ile toplumda güzellik algısında farklılaşmalar meydana geldi. Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu güzellik salonlarında yanlış uygulamalara maruz kalınması sebebiyle Türk Dermatoloji Derneğine çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı.

2018 yılında en çok lazer epilasyon yanığı şikayetiyle Dernek’e başvuru yapıldığını ifade eden Çalıkoğlu lazer epilasyon işlemlerinin ehli kişilerce yapılması gerektiğini ve öncesinde onam formu doldurulması gerektiğini vurguladı.

Lazer işlemlerinde dermatoloji uzmanı görmesi şart

Lazer epilasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalıkoğlu şunları kaydetti:

“Lazer epilasyon için güzellik salonuna gidilmemeli. Çünkü buralarda foto epilasyon yapılabilir sadece. IPL dediğimiz foto epilasyon. Biri ışık biri lazer. İkisinin farkının bilinmesi gerekiyor. Halk bunu karıştırabiliyor. Foto epilasyonu lazer zannedebiliyor. Bazen de lazer gibi pazarlandığını da görüyoruz. Hukuksal açıdan mevzuat gereği sadece foto epilasyon yapabiliyor ancak lazer gibi gösterilip işlem yaptıkları da oluyor. Öncelikle doktor görmeden kesinlikle tedaviye başlanmaması gerekiyor. Dermatoloji uzmanının görmesi en ideali. Hastaya bu yöntemle ilgili neler olabileceği anlatılmalı ve her işlem öncesi alındığı gibi onam formu alınmalı. “

“Denetimlerde İl Sağlık Müdürlüklerine desteğe hazırız “

Kaçak operasyon yapan yerlere ilişkin yaptırımları değerlendiren Çalıkoğlu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığını göreve çağırdıklarını ifade etti. Güzellik salonlarının denetlenmesi ile ilgili son kararname ile bu görevde İl Sağlık Müdürlüklerinin yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çalıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknik açıdan İl Sağlık Müdürlüklerine destek olmaya hazırız. Bunu yazılı olarak da sözlü olarak da bildirdik. Büyük ekipler kurularak çok fazla denetim yapılması gerekiyor. Çok fazla yer var.  Sadece lazer epilasyon açısından değil. Güzellik salonlarında yapılmaması gereken birçok tıbbi işlem de yapılıyor. Botoks, dolgu, PRP, mezoterapi gibi uygulamalar deri bütünlüğünü bozan uygulamalar olduğu için mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından yapılmalı. “

2018 yılında neredeyse her gün, günde 3-4 şikayet aldıklarını ifade eden Türk Dermatoloji Derneği Başkanı değişen güzellik algısı ile müracaatların arttığını bu müracaatı karşılayacak yeterli sayıda dermatoloji uzmanının görev yaptığını belirtti.

Kalıcı fondöten vb uygulamalar ile ilgili doğabilecek komplikasyonların izlenmesi gerektiğini belirten Çalıkoğlu cilde yapılan her uygulamada mutlaka dermatoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini önemle vurguladı.

"Medikal estetik uzmanı ve dermatolog karıştırılmamalı"

Medikal estetik uzmanlığı kavramına değinen Çalıkoğlu böyle bir uzmanlığın olmadığını ancak Tıp Fakültesi mezunu bazı hekimlerin medikal estetik sertifikası aldığını belirtti. Bu hekimlerin yaptıkları müdahalelerde yasal olarak bi sorun olmadığını belirten Çalıkoğlu uzmanlığın ayrı bir eğitim gerektirdiğini uzman diyebilmek için tıp fakültesi sonrası TUS’a girilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dermatolojinin TUS’ta yüksek puanlar ile alım yaptığını kaydeden Çalıkoğlu "uzman kavramının doğru algılanması ve işin ehli olduklarını bilmemiz gerekiyor " dedi.

Erkekler en çok botulinum toxin uygulaması yaptırıyor

Cilde uygulanacak en ufak bir müdahalenin bile dermatolog ya da plastik cerrah tarafından uygun koşullara sahip kliniklerde yapılması gerektiğini belirten Çalıkoğlu, aksi halde karşılaşılabilecek sağlık sorunları şu şekilde sıraladı: enfeksiyon, ciltte oluşan deformasyon, yanık, kalıcı iz.

Güzelleşmek herkesin hakkı diyen Çalıkoğlu uygulamaların sağlıklı olması gerektiğini, ancak güzellik üzerinden algı operasyonu yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Erkekler de son zamanlarda ilgi gösteriyor güzellik için yapılan uygulamalara, özellikle botulinum toxin uygulamaları için 40 yaş üstü erkeklerde bir artış var.”

Dövme silme işlemlerine de değinen Çalıkoğlu dövme sildirmek için başvuruların çok yoğun olduğunu ifade etti. Çalıkoğlu son olarak, Dövme sildirme işlemlerinde kullanılan lazerin de basit olarak algılanmaması gerektiğini ve mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini önemle vurguladı.

 

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1) aydin sinal (hekim)
01.02.2019 17:38:14
eskiden dövme simdi tatoo denilen luzumsuz islemde de deri uzmanlarinin oluru lazimmi? cok para getiren bir islem,ama Laser ,botox kadar kolay olmadigi icin dermatologlarin ilgi sahasina girmiyor demekki,daha dogrusu parasi cok oldugu icin ilgi sahasina giriyorda,yapmasi beceri istedigi icin bilgi sahasina girmiyor.
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