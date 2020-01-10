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Türk Dermatoloji Derneği'nden Medimagazin'e Teşekkür Plaketi
Türk Dermatoloji Derneği dermatolojik konularda doğru kaynaktan doğru bilginin aktarılmasında gösterdiği katkı için Medimagazin’e teşekkür plaketi verdi
Türk Dermatoloji Derneği'nden Medimagazin'e Teşekkür Plaketi
10 Ocak 2020 -
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Türk Dermatoloji Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle biraraya geldi. Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu doğru haberciliğe ve doğru uygulamalara gazeteciler gibi kendilerinin de önem verdiklerini belirterek, gazetecilere teşekkür etti. 

Dernek olarak dermatolojik konularda  doğru kaynaktan doğru bilginin aktarılmasında gösterdiği katkı için Medimagazin’e teşekkür plaketi verildi. Plaketi Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr.İbrahim Ersoy Türk Dermatoloji Derneği  Genel Sekreteri Prof.Dr. Dilek Bayramgürler’in elinden aldı.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde düzenlenen teşekkür plaketi töreninde şunları söyledi:

“Basın, demokrasinin vazgeçilmezi, basının en önemli unsurlarından biri ise siz gazetecilersiniz. Gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı gün 10 Ocak 1961’dir. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Farklı görüş ve düşünceleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde, dolayısıyla da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Tüm bunlar çok değerli. Doğru haber vermek, halkı bilgilendirmek ise günümüzde daha da önem kazandı. Türk Dermatoloji Derneği olarak biz de doğru haberciliğe ve doğru uygulamalara sizin gibi önem veriyoruz. Vatandaşın bilgilendirilmesi bizim için çok önemli. Çünkü zaman zaman sağlık sorunlarına neden olan vakalarla karşılaşıyoruz. Basında yer alan vakalar buz dağının sadece görünen kısmı. Bize başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısı ne yazık ki kat kat fazla. Bu durum bizi halk sağlığı açısından endişelendiriyor. 

Türk Dermatoloji Derneği olarak, dermatolojik hastalıklar konusunda bugüne kadar doğru bilinen yanlışları düzelttik, düzeltmeye devam edeceğiz. Bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse, AİDS konusunda bilgilendirici haberlere yer verdik.  Yeni alınan kıyafetlerde kimyasal tehlikesine dikkat çektik. Okul kıyafetleri konusunda vatandaşı bilgilendirdik. Anne adaylarına makyaj yapmadan önce ürünler konusunda araştırma yapmaları gerektiğini anlattık. Cilt kanseri konusunda uyarıda bulunduk. Cildi olumlu ve olumsuz etkileyen ürünler hakkında bilgi verdik.

Özellikle uyuz vakalarındaki artışa dikkat çekerek gündem yarattık.  Bildiğiniz gibi Türk Dermatoloji Derneği olarak, vatandaşların bize daha rahat ulaşabilmesi için 2019 yılında bir whatsapp ihbar hattı kurduk. Bize en çok şikâyet yılında merdiven altı işletmelerde yapılan lazer uygulamaları konusunda geldi. Kendisini doktor olarak tanıtan kişilerin merdiven altı yerlerde yaptığı ya da güzellik merkezlerinde yapılmaması gereken işlemler maalesef hayat karartıyor. Sizin aracılığınızla tekrar duyurmak istiyoruz. Lütfen tüm estetik işlemlerini ehil kişilere yani hekimlere yaptırın. 

Bu gelen şikayetler sonucunda, ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine ve Belediyelere tarafımızdan yüze yakın şikâyet yazısı gönderildi. Onlarca olumlu cevap geldi. Türk Dermatoloji Derneği olarak sizlerle yaptığımız iletişim iş birliği sayesinde yanlış ve ruhsatsız işlem yapan birçok İş yeri kapanmış oldu.”

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