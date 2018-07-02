SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk diş hekimine Tayland'dan onur ödülü
Bangkok ve Tayland’ın en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Mahidol Üniversitesi, 50.yıl onuruna ve digital diş hekimliğinin açılması sebebiyle Türkiye’den Diş Hekimi Protez uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu’nu Digital Estetik Diş hekimliği üzerine konuşma yapmak üzere davet ettiler. Dünyanın 30 ülkesinden 30 Diş Hekimliği Fakültesi dekanı da açılışa katıldı.
Türk diş hekimine Tayland'dan onur ödülü
02 Temmuz 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bangkok - Taylant prensesi Sirindhor da açılışa katılan en önemli isimlerden biriydi. Toplam iki bin kişinin katıldığı eğitim çok renkli ve canlı geçti. 
Çağdaş Kışlaoğlu digital diş hekimliğinde uyguladığı yöntemleri, sistemin işleyişini, avantajlarını tüm katılımcılarla paylaştı. 
Kışlaoğlu, “CAD-CAM teknolojisinde; diş hekimi tarafından hazırlanan dişlerin ölçüsü, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, bilgisayara bağlı bir kamera yardımı ile fotoğraflanarak (dijital) alınır. Elde edilen görüntüler ve bilgisayarda yapılan çizim sonucunda porselen restorasyonlar hastanın ağzına en uygun şekilde, sanal olarak tasarlanır. Sistemde yer alan “torna cihazı” yardımı ile restorasyonlar porselen bloklardan birkaç dakika içerisinde elde edilir. Bu şekilde, kısa sürede kenar uyumu mükemmel ve doğal dişe en yakın estetik restorasyonlar elde edilir. Cila işlemi tamamlanan restorasyonlar dişlere yapıştırılır” diye konuştu. 
Digital diş hekimliğinde gelinen noktayı, yaptığı estetik diş hekimliği uygulamalarını, katılımcılarla paylaşan Kışlaoğlu aldığı onur ödülüyle Türkiye’ye döndü. 

Anahtar Kelimeler:

digital dis hekimligi cagdas kislaoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
aile hekimliği sağlık bakanlığı yaz sıcağı sıcak hava sağlıklı beslenmeAmerika'da insülin hapı geliştirildi... İğne dönemi bitiyor mu?selcuk universitesi tip fakultesiyapay yumurtalık rigshospitalet hastanesicinar bebek sinem cil doğum doktoru mersin eczane Özgün Sağır Tarsus Devlet Hastanesiberko ilaç emzirme odasikalp ritm bozukluğu doc. dr. osman can yontarCanan Karatay telefon dolandırıcılığı erdener yurtcan112 acil servis aysegül şahin hudeyde dsö yemendigital dis hekimligi Çağdaş Kışlaoğluorgan nakli dr. yavuz selim cinar prof. dr. emre baris akinmusinoz tumoru kayla rahnişaret dili sağlık çalışanı saglik bakanligi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.