Türk diş hekimine Tayland'dan onur ödülü

Bangkok - Taylant prensesi Sirindhor da açılışa katılan en önemli isimlerden biriydi. Toplam iki bin kişinin katıldığı eğitim çok renkli ve canlı geçti.

Çağdaş Kışlaoğlu digital diş hekimliğinde uyguladığı yöntemleri, sistemin işleyişini, avantajlarını tüm katılımcılarla paylaştı.

Kışlaoğlu, “CAD-CAM teknolojisinde; diş hekimi tarafından hazırlanan dişlerin ölçüsü, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, bilgisayara bağlı bir kamera yardımı ile fotoğraflanarak (dijital) alınır. Elde edilen görüntüler ve bilgisayarda yapılan çizim sonucunda porselen restorasyonlar hastanın ağzına en uygun şekilde, sanal olarak tasarlanır. Sistemde yer alan “torna cihazı” yardımı ile restorasyonlar porselen bloklardan birkaç dakika içerisinde elde edilir. Bu şekilde, kısa sürede kenar uyumu mükemmel ve doğal dişe en yakın estetik restorasyonlar elde edilir. Cila işlemi tamamlanan restorasyonlar dişlere yapıştırılır” diye konuştu.

Digital diş hekimliğinde gelinen noktayı, yaptığı estetik diş hekimliği uygulamalarını, katılımcılarla paylaşan Kışlaoğlu aldığı onur ödülüyle Türkiye’ye döndü.