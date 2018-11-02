Türk Diş Hekimleri Birliği: 'Bakanlıkla görüşebildiğimiz süreçte dikkate alınmadık'

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulu başladı. Bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılışında konuşan TDB Genel Başkanı Cebeci, insanlığın varoluşundan bu yana farklı biçimlerde de olsa örgütlenmenin, temel insan gereksinimlerinden biri olduğunu belirtti. Cebeci, bunun hem örgütlenen kişi hem de içinde yer aldığı toplumsal yapının kurumları ve mekanizmaları için gereklilik olduğunu söyledi.

Meslek örgütlerinin temel işlevlerinin, mesleki dayanışmayı, desteği ve yardımlaşmayı sağlamak, mesleğin ve meslek mensuplarının haklarını korumak ve geliştirmek, mesleki faaliyetlerin belli standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak olduğunu ifade eden Cebeci, aynı zamanda meslek ahlakını korumak ve daha güçlü bir örgütlenme için yeni üyelerin katılımını sağlamak gibi işlevleri de bulunduğunu dile getirdi.

Cebeci, "Meslek örgütlerinin temel işlevi, meslek mensuplarının ve kamunun çıkarlarını korumak amacıyla tüzel kişilikleriyle oluşturulan talepleri ilgililere ve uygulayıcılara iletmek, karşı karşıya geldikleri idari ve siyasi yetki mercileriyle baskı grubu olarak ilişki kurmak, eylem güçleri ve diğer yasal hakları doğrultusunda karar ve uygulama mekanizmaları üzerinde baskı yaratıp onları belli yönde kararlar almak için yönlendirmeye çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 16 yılına damga vuran en önemli süreçlerden birinin Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) olduğunu belirten Cebeci, "Reform yanlılarına göre 'Bir başarı öyküsü' olan SDP, demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, sağlık hakkı savunucularından ve sağlık emekçilerinden oluşan bir gruba göre ise ki bu grupta TDB de var oldu, 'Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu' tarafından kaleme alınan neoliberal politikaların, Türkiye sağlık alanında uygulanması için yapılan düzenlemelerden ibarettir." diye konuştu.

Cebeci, sağlıkta dönüşüm sürecinin mimarlarının, zamanında bu sürecin planlamasını yaparken meslek örgütlerini sürecin önündeki tehlike olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

"2002'den beri fiziken Bakanlıkla görüşebildiğimiz süreçte bile aslında fikren hep görülmediğimiz, dikkate alınmadığımız, 'mış gibi' yapılan süreçler yaşadık." diyen Cebeci, 2003'ten beri geri ödeme süreçlerinden dışlandıklarını, asgari ücret listelerinin rehber tarifeye döndüğünü öne sürdü.

Genel Kurul'da genel başkanlık seçimi, iki gün sürecek çalışmaların ardından 4 Kasım Pazar günü yapılacak.