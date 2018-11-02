SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Diş Hekimleri Birliği: 'Bakanlıkla görüşebildiğimiz süreçte dikkate alınmadık'
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı İlker Cebeci, "Meslek örgütlerinin temel işlevi, idari ve siyasi yetki mercileriyle baskı grubu olarak ilişki kurmak, eylem güçleri ve diğer yasal hakları doğrultusunda karar ve uygulama mekanizmaları üzerinde baskı yaratıp onları belli yönde kararlar almak için yönlendirmeye çalışmaktır." dedi
Türk Diş Hekimleri Birliği: 'Bakanlıkla görüşebildiğimiz süreçte dikkate alınmadık'

ARŞİV

02 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulu başladı. Bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılışında konuşan TDB Genel Başkanı Cebeci, insanlığın varoluşundan bu yana farklı biçimlerde de olsa örgütlenmenin, temel insan gereksinimlerinden biri olduğunu belirtti. Cebeci, bunun hem örgütlenen kişi hem de içinde yer aldığı toplumsal yapının kurumları ve mekanizmaları için gereklilik olduğunu söyledi.

Meslek örgütlerinin temel işlevlerinin, mesleki dayanışmayı, desteği ve yardımlaşmayı sağlamak, mesleğin ve meslek mensuplarının haklarını korumak ve geliştirmek, mesleki faaliyetlerin belli standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak olduğunu ifade eden Cebeci, aynı zamanda meslek ahlakını korumak ve daha güçlü bir örgütlenme için yeni üyelerin katılımını sağlamak gibi işlevleri de bulunduğunu dile getirdi.

Cebeci, "Meslek örgütlerinin temel işlevi, meslek mensuplarının ve kamunun çıkarlarını korumak amacıyla tüzel kişilikleriyle oluşturulan talepleri ilgililere ve uygulayıcılara iletmek, karşı karşıya geldikleri idari ve siyasi yetki mercileriyle baskı grubu olarak ilişki kurmak, eylem güçleri ve diğer yasal hakları doğrultusunda karar ve uygulama mekanizmaları üzerinde baskı yaratıp onları belli yönde kararlar almak için yönlendirmeye çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.  

Türkiye'nin son 16 yılına damga vuran en önemli süreçlerden birinin Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) olduğunu belirten Cebeci, "Reform yanlılarına göre 'Bir başarı öyküsü' olan SDP, demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, sağlık hakkı savunucularından ve sağlık emekçilerinden oluşan bir gruba göre ise ki bu grupta TDB de var oldu, 'Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu' tarafından kaleme alınan neoliberal politikaların, Türkiye sağlık alanında uygulanması için yapılan düzenlemelerden ibarettir." diye konuştu.

Diş hekimleri hekim hasta ilişkisinin kavgaya dönüştürülmesine direniyor 

Cebeci, sağlıkta dönüşüm sürecinin mimarlarının, zamanında bu sürecin planlamasını yaparken meslek örgütlerini sürecin önündeki tehlike olarak değerlendirdiğini öne sürdü. 

"2002'den beri fiziken Bakanlıkla görüşebildiğimiz süreçte bile aslında fikren hep görülmediğimiz, dikkate alınmadığımız, 'mış gibi' yapılan süreçler yaşadık." diyen Cebeci, 2003'ten beri geri ödeme süreçlerinden dışlandıklarını, asgari ücret listelerinin rehber tarifeye döndüğünü öne sürdü. 

Genel Kurul'da genel başkanlık seçimi, iki gün sürecek çalışmaların ardından 4 Kasım Pazar günü yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

dis hekimleri ilker cebeci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
böbrek nakliprof. dr. hasan tasci dr. ogretim uyesi volkan turunc opr. dr. abdullah assahte sağlık raporu nigdeAIDS HIV aidsmapdiş hekimleri İlker Cebeci lösemi Prof. Dr. Meltem Aylı akut losemi kronik losemidoğurganlık hızıDoktor Vagonu himmet akcayProstodonti İmplantoloji diş hekimleripropolis aids hiv virusu stent yerli üretim tibbi cihaz leyla alatonsaglik iletisimiaşı uygulamaları aşı reddi dr. senol atakan prof. dr. turkan gunay prof. dr. esragul akinciLÖSEMİ Prof. Dr. Tunç Fışgın kan kanseri kalp damar prof. dr. cevdet kocogullarikanser Dünya Sağlık Örgütü prof. dr. tezer kutluksaglik bakanligi sosyal guvenlik kurumu genel saglik sigortasi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
01/11-04/11Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim KursuENDOKRİNO...ANTA
02/11-06/113. Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.