Türk Diş Hekimleri Birliği: Emeklilik gelirlerimizle geçinemiyoruz!

K.Tümay İmre, basın toplantısında yaptığı açıklamada son dönemde çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon ve yoksullaşan sağlık çalışanları ve açlık sınırına dayanmış emeklilerin ekonomik sorunları ve taleplerinin çarpıcı rakamlarla ortaya konulduğu ve insanca yaşayamadıklarının altı çizdi.

Tümay İmre, "Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olmaduğunu ifade eden İmre bu sebeple sağlık çalışanlarının emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi. İmre, "Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir" dedi.

Basın toplantısında ayrıca verilen sözlerden bıkıldığı, sonu gelmeyen vaatlerin tutulması gerektiği kaydedilerek "Sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 Ek göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış yapılmalıdır" vurgusu yapıldı.