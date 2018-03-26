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Türk doktor 'dışkıdan enerj' fikrini ABD’de anlatacak
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan bağırsağında bulunan ‘bifidobakterium’dan enerji üretme fikrini anlatması için ABD’de düzenlenecek kongreye davet edildi.
Türk doktor 'dışkıdan enerj' fikrini ABD’de anlatacak
26 Mart 2018 -
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Bağırsak hastalıklarının tedavisine yönelik geliştirdiği yeni tekniklerle dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt’un, insan bağırsağında bulunan ‘bifidobakterium’ adlı bakteriden enerji üretme fikri, Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu ELSEVIER’in dikkatini çekti. Uzm. Dr. Bozkurt, ELSEIVER tarafından ABD’nin Seatle kentinde düzenlenecek olan ve çevreci enerji sistemlerinin konuşulacağı kongreye davet edildi. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Dr. Bozkurt’un geliştirdiği fikre göre 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3.800.000 kilovat enerji üretmek mümkün. 

Yaprağı bile sindiriyor 
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, bifidobakteriumların, bağırsak bakterilerinin yüzde 5’inden daha azını oluşturduğunu ancak yüksek enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bifidobakteriumun karbonhidratı sevdiğini, yaprağı bile sindirebildiğini anlatan Uzm. Dr. Bozkurt, “Bu bakteri, Adenozin Tri Fosfat (ATP) üretiyor. Şu anda ATP’yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP’yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmak” dedi. 
Dr. Bozkurt, bifidobakteriumdan enerji üretmenin, hayvan dışkılarından metan gazı elde edip yakmaktan farklı olduğunu da vurguladı. 

Kayda değer bir alternatif 
Uzm. Dr. Bozkurt, bifidobakteriumun enerji potansiyeliyle ilgili araştırma ve hesaplamalar yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:
“Sağlıklı bir insan günlük ortalama 150-200 gram dışkı üretir. Bunun içinde de 5 ile 10 milyar arasında bifidobakterium var. Günlük 5 milyar bakteriden hesaplarsak, 20 bin insanın 1 ayda ürettiği dışkıda toplam 30 katrilyon bifidobakterium bulunuyor. Bundan 3.800.000 kilovat elektrik enerjisi üretmek mümkün. Bifidobakteriumdan enerji üretiminin, dünyanın enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılama çalışmalarında, kayda değer bir altertatif olacağını düşünüyorum. Elbette bu konuda bir çalışma başlatıldığında işin içine maliyet ve karlılık kavramları da girecektir.” 

Mühendisler geliştirebilir 
Ortaya koyduğu fikrin enerji üzerine çalışan mühendisler tarafından geliştirilebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, bu nedenle Haziran ayında ABD’nin Seatle kentinde yapılacak 8. International Conference on Alyal Biomass, Biofuels & Bioproducts’a başvuruda bulunduğunu söyledi. Enerji uzmanlarının, çevreci kuruluşların ve enerjiye yatırım yapan büyük şirketlerin temsilcilerinin katılacağı kongreyi düzenleyen Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu ELSEVIER’in fikrine ilgi gösterdiğini belirten Dr. Bozkurt, “Kongrede poster çalışması ve sunum yapmam için davet aldım. Haziran ayında, fikrimi enerji uzmanlarına anlatma imkanı bulacağım. Umuyorum alternatif enerji sistemleri üzerine çalışan şirketler ve bilim adamları bu konunun üzerine eğilir” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

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1
1) ismail yetenek (dr)
26.03.2018 15:17:37
Dışkıdan enerji işi yeni değilki..Köylerde hayvan dışkılarını yığıp bol bol ısı enerjisine çeviriyorlar..
People
1
2) drdreams (hekim)
26.03.2018 14:42:31
Boktan enerji üretme fikri dahiyane Gastroenterologumuzu kutluyorum (bal tutan parmağını yalar nihayetinde) ama bu işi başkalarının yapması gerektiği fikri cılız kalmış. Enerji firması bir doktordan gelen bu fikir karşısında hastaneye gelen bir vatandaş edasıyla cazip yaklaşmış olabilir ve Tarsus medikalde bir tanıdık doktor olsun lazım olur nemelazım diye arkadaşımızı enerji kongresine çağırmış olabilir. Umarım hahahahihoho ile geri göndermezler en azından oraya kadar giden arkadaşımızın orada uygulamalı bir çalışma yapmasına ve kendini ifade etmesine izin verirler.
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