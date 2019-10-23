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Türk doktor Oxford'tan istifa etti, Türkiye'nin ilk görüntüleme laboratuvarını kuruyor
Oxford Üniversitesinden istifa edip Türkiye'ye yerleşen ve Ege Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Özkan Doğanay, gururlandıran bir projeyi hayata geçirmeyi hazırlanıyor. Proje kapsamında, Türkiye’de ilk, dünyanın ise ilk 5 kurum arasına girecek bir görüntüleme merkezi oluşturulacağı, laboratuvar sayesinde; Astım, KOAH, akciğer kanseri gibi yaygın hastalıklara erken tanı konulabileceği bildirildi.
Türk doktor Oxford'tan istifa etti, Türkiye'nin ilk görüntüleme laboratuvarını kuruyor
23 Ekim 2019 - İHA
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Oxford Üniversitesinden istifa eden Dr. Özkan Doğanay, Ege Üniversitesi çatısı altında çalışmalarına başladı. Dr. Doğanay ve ekibi, ayağının tozuyla da Akciğer görüntüleme laboratuvarı projesinin startını verdi. Laboratuvarın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulacağı ifade edilirken TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi desteği ile kurulacak laboratuvarın faaliyete geçmesi ile ilk üç yıl içinde piyasa değeri 1-5 milyon TL arasında değişen medikal görüntüleme cihazlarının imal edilmesinin planlandığı açıklandı.

"Çalışma grubu oluşturduk"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi aldı. Ege Üniversitesinde heyecanlı günlerden birini yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "TÜBİTAK nezdinde başlayan tersine beyin göçü, bilimsel iş gücü, insan kaynağı seferberliğini Ege Üniversitesi olarak biz de bugün Özkan hocamızla birlikte yaşıyoruz. Özellikle medikal görüntüleme gibi ülke olarak dışarı bağımlı olduğumuz bir alanda Oxford Üniversitesinde kariyer yapmış, bu konunun uzmanı bir Türk bilim insanını ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hastanemizde medikal görüntülemeye dair birçok alanda tecrübesinden yararlanacağımız hocamız ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Buradaki çalışmalarımız ülkemizin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine katkı sunacak. Hocamıza üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Kendisine ve bu projede yer alacak akademisyenlerimize başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Astım, KOAH, akciğer kanseri erken teşhis edilebilecek

Laboratuvar projesi konusunda bilgi veren Dr. Özkan Doğanay da "Ege Üniversitesinde, Türkiye’de ilk, dünyanın ise ilk 5 kurum arasına girecek bir görüntüleme merkezi oluşturacağız. Ülkemizin sağlık ve teknoloji alanındaki gelişimine büyük katkılar sağlayacak olan bu proje ileri ki yıllarda dünyada ilk olacak onlarca çalışmaya ortam sağlayacaktır. Astım, KOAH, akciğer kanseri gibi her dört kişiden birini etkileyen yaygın hastalıların erken tanı ve teşhisini kolaylaştırarak, sağlık ve teknoloji alanlarında ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Kuracağımız laboratuvar, bu konuda çalışma yürütecek fen bilimleri ve mühendislik alanlarında kalifiye insan yetiştirilmesine de katkı sağlayarak yeni iş imkânları oluşturacağız. Değerli hocalarımın da destekleriyle bu laboratuvar ülkemiz için gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

"Bu projeyi Ege Üniversitesinde başlatma kararı aldım"

TÜBİTAK’ın Tersine Beyin Göçü Programı ile Ege Üniversitesine dönüş yapan Dr. Özkan Doğanay, dönüş süreci konusunda ise şunları söyledi:
"Ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı yurt dışında yaptım. Proje konusunda buradaki hocalarımdan çok büyük destek gördüm. Onların daveti beni çok yüreklendirdi. Sağ olsun Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak da beni davet etmişlerdi. Bu desteği görünce ben de bu projeyi Ege Üniversitesinde başlatma kararı aldım" dedi.

EÜ Akciğer Görüntüleme Laboratuvarına; EÜ Rektör Yardımcısı ve EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Hastanesi Başhekimi ve EÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel, EÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Savaş’ın yanı sıra mühendislik ve fen bilimleri alanlarından birçok bilim insanının destek vereceği açıklandı.

Laboratuvar, meyvelerini ilk üç yıl içerisinde verecek

TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi desteği ile ilk üç yıl içinde medikal görüntüleme cihazlarının imal edilmesi planlanan projenin hedefleri arasında ayrıca; yeni patent başvuruları, makaleler ile 5 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi de yer alıyor. Proje, doktora yapmak isteyen fen ve mühendislik mezunu ve doktora sonrası çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara da açık olacak. Projede yer almak isteyen öğrenci ve araştırmacılar, ozkandoganay@gmail.com adresinden başvurularını yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi oxford universitesi

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