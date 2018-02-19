SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk doktordan dünyada bir ilk: 'Ortopedi Robotu'
Samsun'da ameliyatlarının kusursuz olmasını isteyen Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nden Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tuna, dünyada ilk kez "Ortopedi Robotu"nu yaptı
Türk doktordan dünyada bir ilk: 'Ortopedi Robotu'
19 Şubat 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Samsun'da bir ortopedi uzmanı doktor tarafından yapılan ve dünyada bir benzeri olmayan "Ortopedi Robotu" ile kırıklar açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilecek.

İHA'nın haberine göre; 5 yıl önce zorlu bir kırık ameliyatından çıktıktan sonra aklına bir cihazla bu işlemin yapılabileceği fikri gelen Opr. Dr. Burak Tuna, mühendis arkadaşlarının yardımıyla 3 yıl süren çalışmalar sonucunda "Ortopedi Robotu" ismini verdiği bir cihaz yaptı. Kırılan kemikleri normalden daha kısa sürede yerine oturtan robot, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kemikleri daha iyi bir şekilde yerine oturtabiliyor. Robota sabitlenen kırık kemik parçaları joistik yardımıyla uzaktan bir ekran vasıtasıyla yerine oturtulabiliyor. Uzaktan müdahale ve kısa sürede işlemin sona erdirilmesi sayesinde radyasyonun etkileri de en aza indirgeniyor. Deney hayvanları üzerinde oldukça başarılı sonuçlar veren Ortopedi Robotu, 6 ay içerisinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacak. Ortopedi Robotu'nun patentini de alan Tuna, dünyada başka benzeri olmayan robotun insanlığa büyük fayda sağlayacağını belirtti.

"6 AY İÇERİSİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE DENEMEYE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ortopedi Robotu'nun kırık ameliyatlarına büyük kolaylık sağlayacağını belirten Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tuna, "Kırık ameliyatlarında kırık uçlarını elle uç uca getiriyoruz. Bu her zaman istenilen şekilde olmayabiliyor. Bu güç gerektiren ve hassas bir işlem olduğu için insan gücü yeterli olmayabiliyor. Ayrıca bu işlem röntgen cihazı altında yapıldığından hem hasta hem de ameliyat ekibi uzun süreli radyasyona maruz kalabiliyor. Yaklaşık 5 yıl önce kırığı olan bir hastayı ameliyat ederken bu zorlukla karşılaştım. Ameliyattan çıktıktan sonra böyle bir proje aklıma geldi. Öyle bir robot olsun ki benim yerime geçsin; kırığın uçlarını hatasız, milimetrik ve kısa sürede bir araya getirsin. Bunu araştırdım ve dünyada böyle bir cihazın olmadığını gördüm. Bu konuyu mühendis arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonra AR-GE çalışmalarına başladık. Ben robotun nasıl bir şey olması gerektiğini tarif ettim. Arkadaşlarımla birlikte 3 yıl süre içerisinde cihazın prototipini yaptık ve patentini aldık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu proje Türkiye ve halkımız için faydalı olacak ve bunu dünyaya ihraç edeceğiz. Deney hayvanları üzerinde denemelerimizi yaptık. Başarılı sonuçlar aldık. Son prosedürleri de tamamlayarak 6 ay içerisinde bu robotu insanlar üzerinde denemeye başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

ortopedi robotu turk doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
11
1) Ali (Aile hekimi)
19.02.2018 13:28:12
Abimizi tebrik ederim. Şimdi adamcağız bir emek ortaya koydu ya , başlar bizim bilgisi yok fikri var “ kıskanç takımı” adamı karalamaya , alay etmeye. Özellikle akademisyen adı altında kürsü işgalcilerine gelsin bu sözüm. Muhtemelen bu günkü en büyük merakları, öğle yemeğinde neyin çıkacağı olmuştur. Sevgiler
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
göçmen sağlığı mülteci sağlıkonkoloji korosu Adnan Menderes Hastanesibirlesmis milletler astım çocuklarda astımtansiyon belirti hipertansiyonkobay deri çipidoğum yardımı bebekkadin hastaliklari ve dogum doc. dr. gokalp onerortopedi robotu Türk doktorsperm bağışçısı ABDmodern tıp alternatif tıp Canan Karataysigara kalp krizi beyin kanaması
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.