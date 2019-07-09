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Türk doktorlar Japonlara 'KKKA' eğitimi verdi
ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde düzenlenen, 'Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu'na, Japonya'dan 11 kişilik heyet katıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında eğitim veren Prof. Dr. Turan Buzgan, "Japonlar, 'bizde bu hastalık görülmüyor ama yarın öbür gün bizde de görülebilir, gerekli tedbirleri almak istiyoruz' dediler. O yüzden eğitim almaya geldiler" dedi
Türk doktorlar Japonlara 'KKKA' eğitimi verdi
09 Temmuz 2019 - DHA
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Japonya Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 'Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu-2013' kursunun ikincisi üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ev sahipliğinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Kursa, aralarında Japonya Sağlık Bakanlığı'nın yetkililerinin de bulunduğu 11 kişilik Japon heyeti de katıldı. Japon heyet burada, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında Türk doktorlardan eğitim aldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Türkiye'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda dünyada en çok tecrübesi olan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Buzgan, bu hastalığın 2002 yılından beri görüldüğünü söyleyerek, "Toplam 10 bin 562 vaka tespit edildi. Maalesef 501 kişi hayatını kaybetti. Gerçi dünyadaki ölüm oranlarına baktığımızda yüzde 5 ile 30 arasında değişen ölüm oranları var. Bizde yüzde 4.74'lük bir ölüm oranı görülüyor. Bu oran genel ortalamanın altında olduğu için dikkat çekiyor" dedi.

'TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN FAYDANLANMAK İSTEDİLER'

Buzgan, kursa katılan Japon heyetin ilk olarak kendileriyle irtibat kurduğunu söyledi. Japon heyetin Türkiye'nin bu hastalıktaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini kaydeden Buzgan, "Çünkü 'Bizde bu hastalık görülmüyor ama yarın öbür gün bizde de görülebilir, gerekli tedbirleri almak istiyoruz' dediler. Dolayısıyla yazıştık ve epeyce görüşmeler oldu. Daha sonra bir kurs tertip edip, buraya 11 kişilik Japon heyeti geldi. Aralarında Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor." diye konuştu.

‘TÜRKİYE AŞI ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR'

Türkiye'nin şuan da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere aşı üretmeye yönelikte bir çabasının olduğunu belirten Buzgan,  bu işin  sonuçlanma aşamasına doğru geldiğini ifade etti. Buzgan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla Türkiye'yi bu açıdan tercih etmiş oldular. Bu açıdan Türkiye'nin tecrübesi bütün ülkeler açısından yol gösterici özellik taşıyor. Bu hazırlığı çok olan bir program oldu. Değişik hocalarımız o konuda kursiyerlere tecrübelerimizi aktardılar. Biz de Japon'lar gelmişken, ondalardan bizde görülmeyen orada görülen bazı hastalıklar konusunda onların da tecrübelerini almak istedik. Onlar da bazı bilgileri bize aktarmış oldular."

'TÜRKİYE'NİN TECRÜBE AÇISINDAN ARTISI VAR'

Japonya Sağlık Bakanlığı çalışan ve Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen Yoko Kazuko, Türkiye'ye geliş amaçlarının önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında Türkiye'nin tecrübelerini öğrenmek olduğunu belirtti. Yoko Kazuko, "Genel olarak Türkiye ile Japon sağlık sistemi birbirine çok benziyor ama Türkiye'nin tabii tecrübe açısından bir artısı var. Bugün ki geliş amacımız da onunla ilgili zaten. Türkiye'nin bu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının nasıl tanı aldığı, nasıl yönetildiğiyle ilgili derin bir tecrübeleri var. Onları öğrenmek için buradayız ve genel olarak da izlenimlerimiz Türkiye hakkında olumlu" şeklinde konuştu.

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