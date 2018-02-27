Türk doktorlar Somali’deki doktorlara eğitim veriyor

2014 yılında Türkiye tarafından Somali’de yaptırılan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde görev yapan Türk doktorlar, hastaların tedavisinin yanında yerli doktorlara da uygulamalı tıp eğitimi veriyor. Somali’deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan hastanesinde 20 Türk doktorla birlikte Dr. Hasan Karsen de görev yapıyor.

Somali’de tıp eğitiminin uzaktan eğitimle yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Karsen,“ Somali’de öğrendiğim ve araştırdığım kadarıyla tıp fakültesi eğitimi bir şekilde uzaktan yapılıyor. Hafta sonları öğrenciler okula gidiyor ve eğitim paralı olarak sürdürülüyor. Bunların staj imkanı da bulunuyor. Okulu bitirenler uzmanlık için yurtdışına gidip paralı eğitim alabiliyor. Bunların arasında Hindistan da var. Onlar için Hindistan çok gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla Hindistan, Kenya, Etiyopya, Uganda ve Mısır, bazen de Pakistan’a gidip uzmanlık eğitimi alıyorlar. Somali’deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bu zor şartlarda yaklaşık 20 Türk doktorla ekstradan uzman yetiştirmeye çalışıyor” dedi.

Somali’de TUS sınavı yapılacak

Somali’de TUS sınavı yapacaklarını belirten Doç.Dr. Hasan Karsen, “Yaklaşık bir ya da iki hafta sonra bir TUS sınavı yapacağız. Benim koordinatörlüğümde yeni uzmanlar alacağız. Uzmanlık alanım olan enfeksiyon anabilim dalına, yani kendi bölümüme de iki asistan alacağız. Onları inşallah enfeksiyon uzmanı olarak yetiştirmeye çalışacağım çünkü burada bulaşıcı hastalıklar son derece yaygın” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Karsen, Somali’nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekerek, “Somali geçmişte sömürülmüş ve çok zor yıllar geçirmiş. Amerika, İtalya, İngiltere ve Fransa tarafından sömürülmüş. Yıllarca kabileler birbirine kırdırılmış, kavga ettirilmiş. Bir çok kabile savaş nedeniyle tamamen yeryüzünden silinmiş. Somalilerin ifadelerine göre bir zamanlar Afrika’nın en gelişmiş ülkesiyken şu anda en geri kalmış ülkesi statüsündeler. Bunun dışında Somali’nin üç ayrı parçası kendilerinden koparılmış bir parçası Etiyopya, bir parçası Kenya, bir parçası da Cibuti diye ayrı bir eyalet şeklinde özel bir devlet olarak ayrılmış. Bunların hepsi Fransızların yönetiminde olmuş” dedi.

Hastanede yatan hastaların her türlü işlemlerini ve bakımlarını yaptıklarını söyleyen Doç.Dr. Hasan Karsen, “Ben burada hem poliklinikte hasta bakıyorum, hem de yatırdığım hastaların tedavilerini, vizitlerini yapıyorum. Bunun yanında diğer bölümlerden gelen konsültasyonlara bakıyorum. Acilden gelen konsültasyonlara bakıyorum, yoğun bakımdan gelen konsültasyonlara bakıyorum. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Onun dışında sürekli hastane içinde bulunuyoruz. Biz de burada sağlık sistemine inşallah yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah yardım ederse uzun süre kalıp onların sağlık hizmetinin kurulmasına yardımcı olmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.