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Türk doktorlardan Kosovalı meslektaşlarına seminer
"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Kosova'da bulunan Türk bilim insanları, Priştine Üniversitesi Hastanesindeki sağlık personeline organ nakliyle ilgili seminer verdi.
Türk doktorlardan Kosovalı meslektaşlarına seminer

ARŞİV

15 Ekim 2019 - AA
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Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (International Transplant Network)" çerçevesinde Türk heyeti, Priştine Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti.

Farklı alanlarda uzman 15 bilim insanı, hastanenin teknik imkanları hakkında yöneticilerden bilgi aldı, sağlık çalışanlarına organ nakline ilişkin konularda seminer verdi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, burada yaptığı konuşmada, sağlıkta nitelikli hizmet vermenin iyi eğitimli doktor, hemşire ve sağlık yöneticilerine bağlı olduğunu ifade etti.

Bu anlamda birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini vurgulayan Kahveci, "Türkiye sağlık alanında son 15-20 yılda hem teknik kapasite hem de insan kaynağı açısından oldukça güçlü duruma geldi. Biz de bu deneyim ve bilgilerimizi uluslararası alanda sistemlerini geliştirmek isteyen ülkelerle paylaşmaya çalışıyoruz." dedi. 

Kahveci, organ naklinin 20'ye yakın branşı içine alan çok disiplinli bir alan olduğuna işaret etti.

Yürüttükleri teknik yardım ve iş birliği programında, her biri kendi alanında uzman farklı platform üyeleriyle birlikte olduklarını dile getiren Kahveci, bu uzman isimlerin seminer için Kosova'da bulunduğunu kaydetti.

Kahveci, oturumların verimli geçmesi temennisinde bulundu. 

"Türk insanı Kosova halkını seviyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli de üniversitelerindeki 10 Kosovalı öğrenciden 7'sinin Ankara Gülhane Tıp Fakültesi, 2'sinin Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1'inin de Sağlık Bilimleri Enstitüsünde eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrenci sayısını artırmak ve öğrenci ile öğretim üyesi değişimini sağlamak istediklerini vurgulayan Elevli, "Türk insanı Kosova halkını seviyor. Kosova ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel ortak değerleri bulunuyor. Bugün de sağlık eğitimi alanında Kosovalı kardeşlerimize, dostlarımıza katkıda bulunmak için buradayız." diye konuştu.

Priştine Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Basri Sejdiu ise Türkiye ve TİKA'nın birçok konuda Kosova'ya yardım ettiğini dile getirdi.

Organ nakli anlamında da yardıma ihtiyaçları olduğuna değinen Sejdiu, heyete desteği için teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

uluslararasi organ nakli agi murat elevli

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