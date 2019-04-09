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Türk doktorlardan Özbek meslektaşlarına acil tıp semineri
Türk doktorlarca Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbek doktorlara yönelik acil tıp eğitimi semineri başladı.
09 Nisan 2019 -
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TAŞKENT-14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğindeki seminer kapsamında, 13 Türk doktordan oluşan ekip Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) çerçevesinde Taşkent Lisansüstü Tıbbi Eğitim Enstitüsünde Özbek doktorlara acil tıbbi yardım konularını anlatacak.

Programın açılında konuşan TAEP Koordinatörü Murat Aksoy, geçen sene Kazakistan’ın Türkistan şehrinde söz konusu programın ilkinin düzenlendiğini anımsatarak, bu sene de YTB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde programı Özbekistan’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksoy, Taşkent ve Buhara şehirlerinde hafta sonuna kadar gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında 200 Özbek doktora acil tıp kapasite arttırma konularının anlatılacağını belirtti.

Programla Özbekistan’da sağlık alanındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, böylece taraflar arasındaki kadim dostluğu sağlık alanında da geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı. Aksoy, programı gelecek sene de Kırgızistan’da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Münire Kasimova da Türkiye’nin sağlık alanında büyük bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, söz konusu seminerin Özbek doktorlar için çok verimli olacağını umduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

14 mart tibbiyeliler dernegi saglik bilimleri universitesi turk dunyasi acil tip egitimi programi

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