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Türk doktorlardan Özbek meslektaşlarına acil tıp semineri
Dünyaca ünlü tıp bilgini İbni Sina'nın doğduğu Özbekistan'ın Buhara şehrinde, Türk doktorların Özbek meslektaşlarına vereceği acil tıp eğitimi seminerinin ikinci ayağı başladı
Türk doktorlardan Özbek meslektaşlarına acil tıp semineri
10 Nisan 2019 - AA
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen seminerler kapsamında Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) çerçevesinde 13 Türk doktor, Özbek doktorlara Buhara'daki Acil Tıbbi Yardım Merkezi'nde eğitime başladı.

Programın açılında konuşan Dr. İsmail Ağı, Türkler için tarihi öneme sahip ünlü tıp bilgini İbni Sina'nın doğduğu Buhara'da Özbek meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Ağı, eğitim programının amacının Türkiye'nin acil serviste hastaya yaklaşımla ilgili deneyimlerini Özbek doktorlarla paylaşmak olduğunu vurgulayarak, Özbekistan'daki uygulamaları yerinde incelemek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti. 

Ağı, burada kazanılacak tecrübe ile sonraki program ve eğitimleri planlayacaklarını da kaydetti. 

Buhara Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Amrulla İnoyatov da ülkesinde sağlık alanında yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.

İnoyatov ayrıca Özbekistan ile Türkiye arasında sağlık alanındaki ortak çalışmalardan bahsetti.

Buhara Acil Tıbbi Yardım Merkezi Müdürü Abdumacid Kencayev, acil servis hastalarına yaklaşım ve tedavi teknikleri konusunda ortak çözümlerin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinin Özbek doktorlar için çok değerli olacağını belirtti. 

Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Aynur Feyzioğlu da taraflar arasında daha önce sağlanan mutabakat çerçevesinde yapılan ortak çalışmalara dikkati çekerek, bu çalışmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Türk doktorlar TAEP kapsamında, dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsünde Özbek doktorlara acil tıp eğitim seminerine başlamıştı.  

Anahtar Kelimeler:

acil tip egitimi ismail agi

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